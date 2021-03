Pentru care candidat desemnat la funcția de premier va vota PDM

Partidul Democrat din Moldova rămâne convins că țara are nevoie de un Guvern funcțional. O spune liderul PDM, Pavel Filip, care în cadrul unui briefing de presă a dat de înțeles că ar putea vota pentru candidatura lui Igor Grosu, desemnat de Maia Sandu la funcția de prim-ministru, însă doar în anumite circumstanțe.

"Cât ține de constituirea majorității parlamentare, nu văd nimic ieșit din albie. O majoritate poate să-și înainteze un candidat la funcția de premier, urmează să vedem ce spune CC. PDM rămâne convins că țara are nevoie de un Guvern funcțional. PDM nu va susține un candidat care are suportul lui Șor. Urmează să avem discuții privind candidatul care a fost înaintat în conformitate cu decretul președintelui, să vedem care este intenția adevărată sau va veni să solicite zero voturi în Parlament", a declarat Pavel Filip.

Totodată, liderul PDM spune că de fapt acest joc politic pe timp de pandemie se numește cum să fugi de responsabilitate.

"Revenind în albia acestui joc politic pe timp de pandemie, acest joc se numește cum să fugi de responsabilitate. Maia Sandu și PAS-ul cumva vor să spună că nu au pârghiile de guvernare și nu sunt responsabili de ce se întâmplă, pe de altă parte PSRM care controlează și guvernul și are o majoritate parlamentraă zice că este Maia Sandu cea care a obținut victoria la prezidențiale și trebuie să poartă răspundere. Niciunul din ei nu se gândește la adevăratele probleme", a precizat Pavel Filip.

Amintim că, marți, Maia Sandu a semnat un decret prin care l-a desemnat pe Igor Grosu la funcția de premier. Socialiștii au contestat acest decret, iar judecătorii Curții Constituționale se vor întruni în data de 19 martie pentru a spune dacă suspendă sau nu decretul președintelui.

Totodată, la ședința de astăzi a Parlamentului, preşedintele fracţiunii socialiştilor, Corneliu Furculiţă, a anunțat formarea unei noi majorităţi și desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, cea a lui Vladimir Golovatiuc.