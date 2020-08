Pentru a vizita Orheiul Vechi, turiștii trebuie să achite o taxă de intrare. Unde vor ajunge banii

Din 2005, turiştii care ajung la Orheiul Vechi trebuie să achite o taxă de intrare şi una pentru parcare. Până acum ar fi trebuit să se adune bani mulţi în Bugetul de stat având în vedere că locaţia este una foarte populară. La intrarea în rezervaţie stă un indicator rutier cu semnul STOP şi altul alături, care indică taxa de intrare pe teritoriu. Acestea au fost instalat abia acum două luni. Intrarea costă zece lei, la fel ca și parcarea.



"Prima dată am auzit. Pentru prima dată suntem în acest loc şi de taxe nu am ştiut. - Când o să vă întoarceţi înapoi o să achitaţi? - Da, de ce nu?"



"Sunt locuri frumoase pe care le putem vizita şi 10 lei nu e o sumă atât de mare pe care să nu o poţi achita. "



"-Aţi ştiut că trebuie de achitat o taxă?

- Nu.

- Dar că nu e voie să parchezi aici aţi ştiut?

- Tot nu am ştiut.

- Credeţi că o taxă de 10 lei e mare sau nu?

- Cred că e normală. Pentru ca să vezi aşa locuri frumoase e ceva normal să se ceară o taxă."



Directorul Rezervaţiei "Orheiul Vechi" spune că de la începutul anului şi până la apariţia panoului informativ, din vânzarea biletelor s-a adunat 1.600 de lei. De două luni însă, de când stă panoul, în haznaua statului au ajuns deja 15 mii de lei.



"Este şi o chestie practică care ţine şi de deprindere. Sperăm că pe viitor va crea efectul cuvenit şi se va achita plata acestui bilet la intrare.", a spus Ion Ciobanu, directorul Rezervaţiei Cultural-Naturale "Orheiul Vechi".



În același timp, de săptămâna trecută au apărut indicatoarele rutiere care obligă turiștii să-și lase mașinile într-o parcarea autorizată. Totuși, unii încearcă să ajungă cu automobilul cât mai aproape de Butuceni, spre nemulțumirea localnicilor.



"Noi nu putem închide acest drum. Totuşi, limitând viteza şi interzicând parcarea şi staţionarea pe marginea carosabilului, noi cumva uşurăm traficul în interiorul acestei localităţi.", a declarat Ion Ciobanu, directorul Rezervaţiei Cultural-Naturale "Orheiul Vechi".



"Fiecare merge cum vrea. De când s-au pus indicatoarele, totuşi maşinile stau la parcare, iar în cele mai multe cazuri, turiştii merg pe jos. Înainte era straşnic, mulţi mergeau cu viteză."



Bugetul anul al Rezervaţiei "Orheiul Vechi" este de aproximativ 1,3 milioane de lei. Din acești bani, un milion de lei este pentru achitarea salariilor, iar restul banilor pentru lucrări de amenajare. Nu sunt date oficiale privind numărul anual din turiști. Cert este că lunar, numărul vizitatorilor este de ordinul sutelor.