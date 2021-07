Pentru a-şi relua activitatea, angajaţii a două tabere de vară de la Vadul lui Vodă s-au vaccinat împotriva COVID-19

Angajaţii a două tabere de vară de la Vadul lui Vodă s-au vaccinat împotriva COVID-19. A fost condiţia propusă de autorităţi ca instituţiile să-şi reia activitatea, iar educatorii au acceptat-o mai ales că anul trecut acestea nu au lucrat. Cei mai fericiţi, totuși, sunt copiii.Din cauza pandemiei, la una din cele două tabere se odihnesc 150 de copii, deşi sunt locuri pentru 550. Măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus sunt păstrate cu stricteţe."Nu le dăm voie părinţilor să intre pe teritoriu, pentru că noi nu ştim cine intră. Nu permitem să fie aduse alte produse alimentare. Dacă înainte se mai permitea, acum, cu aceste restricţii impuse de pandemie, este strict interzis."Deşi sunt toţi vaccinaţi, educatorii poartă măşti în spaţiile închise şi în locurile aglomerate. Copiii, însă, nu trebuie să respecte aşa multe reguli."Eu sunt profesor deja de trei ani şi eu nu am făcut acest vaccin pentru cineva, l-am făcut pentru mine, pentru a-mi proteja sănătatea, mai ales pe a mea şi pe a copiilor. ""Am evitat activităţile cu contact fizic, cumva încercăm să păstrăm distanţa între noi şi să nu punem mâna unii pe alţii. De asemenea, activităţile în aer liber sunt cele mai constante, încercăm să facem activităţile în grupuri mai mici şi mai restrânse de copii."Copiii stau cazaţi în trei din cele şapte blocuri."Sunt amenajate toate spaţiile, sunt igienizate în continuu, se menţine ordinea, sunt soluţii pentru dezinfectare la intrarea în fiecare bloc şi copiii sunt informaţi că trebuie să-şi spele mâinile."Copiii sunt încântaţi că s-au redeschis taberele cu sejur complet, mai ales că vara trecută nu au avut unde se odihni." - Anul trecut nu am avut ce face acasă şi era foarte plictisitor. - Ce-ţi place mai mult când vii la tabără? - Distracţia şi să fiu DJ.""E foarte interesant, nu vreau să pierd nimic, vreau să fiu implicată în tot, să dansez.""Era foarte plictisitor să stai acasă în fiecare zi, mai vrei să mai ieşi, să te mai distrezi, să faci cunoştinţa cu alţi oameni, dar nu am avut posibilitatea."10 zile de odihnă în această tabăra costă 2500 de lei.