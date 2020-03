Pentru a împiedica răspândirea COVID-19, oamenii trebuie să stea acasă. Netflix și HBO propun o listă de seriale interesante

În această situație, pentru cei care se plictisesc,care a avut premiera în 2017, însă recent a apărut cel de-al treilea sezon. Acesta redă povestea unei bande de hoți și criminali care atacă Monetăria Regală a Spaniei, unde se baricadează ca să poată tipări 2,4 miliarde de euro.. Fiecare episod al serialului este independent, iar acțiunea are loc într-o realitate alternativă ori în viitorul apropiat.Pe locul trei se află un serial mai vechi, dar care este în continuare vizionat și apreciat de o lume întreagă.Serviciul de streaming HBO pune pe primul loc în topul său The Handmaid’s Tale. Serialul prezintă un viitor alternativ în care Statele Unite ale Americii devin o societate totalitară, condusă de bărbați, iar femeile au doar rol reproductiv.. Acesta își exercită din plin puterea pe care o dobândește, dar uneori acțiunile sale devin ridicole. Însă, niciodată serialul nu devine plictisitor, ci incredibil de provocator. Încheie podiumul serialelor HBO mega producția Game of Thrones.Serialul se numără printre cele mai de succes producţii din istoria televiziunii, cu încasări de miliarde de dolari și zeci de premii, printre care Emmy și Globul de Aur. În topul HBO se mai regăsesc serialele Cernobîl, The Durrells, Barry și True Detective.