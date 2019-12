Pensiunile turistice şi vinăriile din ţară se întrec în oferte. VEZI unde poți petrece Revelionul și Crăciunul

Pensiunile turistice şi vinăriile din ţară se întrec în oferte pentru cei care vor să petreacă Crăciunul şi noaptea dintre ani departe de forfota oraşului. Meniuri variate cu bucate tradiţionale, program festiv cu invitaţi aleşi pe măsură, cazare cu proceduri SPA sau căsuţe cu foc în şemineu şi sobe. Sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de către administratorii localurilor. Cei care îşi doresc să petreacă astfel Crăciunul sau Revelionul, vor scoate din buzunare de la o mie până la câteva sute de euro pentru o persoană.



Şi în acest an, pensiunile turistice merg mai mult pe stilul tradiţional. În afară de bucate gătite la cuptor, cei care vor alege să meargă la o pensiune, vor avea parte de colinde şi urături, dar şi cazare în cele mai pitoreşti căsuţe.



"Chiar dacă turiştii nu înţeleg limba română, noi oricum o să-i colindăm şi o să-i urmăm. Culinar, în data de 31 vom invita toţi oaspeţii să participe şi ei la prepararea bucatelor, afară avem un cotlon amenajat şi vom face acolo mămăligă, friptură, vin fiert, plăcinte. Şi aceste bucate vor fi pe masă, bine, asta pe lângă acele bucate făcute de bucătarii noştri", a spus Olesea Cojocaru, administrator pensiune turistică.



Pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul aici, va trebui să scoateţi din buzunare în jur de o mie de lei pentru cazare. Preţul este pentru două persoane.



"Anul ăsta de Crăciun pe stil nou deja totul este rezervat, ca şi cazare, dar primim oaspeţi la masă. Iar pentru revelion, deja totul e rezervat. Masa festivă costă diferit, 200 de le de persoană, 500 de lei, în funcţie de ce comandă. Dar dacă vorbim de pachetul formal,. atunci este o mie de lei de persoană, asta include cazare, dejun şi masă festivă", a declarat Olesea Cojocaru, administrator pensiune turistică.



Cei care vor să petreacă sărbătorile de iarnă la Vinării vor achita dublu - aproape la 250 de euro pentru o persoană. În preţ intră cazarea şi masa festivă. Chiar şi aşa, în majoritatea toate locurile au fost deja rezervate.



"Pentru vila nord, unde sunt camere VIP, preţul este de 110 per persoană. Pentru vila sud şi centru, avem camere de 60 de euro per persoană, dar dacă-s două, atunci 80. Pentru seara de Crăciun vom avea un meniu festiv special, iar pentru seara de Revelion vom avea muzică de calitate, vom avea tombolă cu premii, colinde, colindători", a menționat Oleg Casian, manager turistic la vinărie.



De sărbătorile de iarnă, bugetarii vor avea cinci zile libere.

