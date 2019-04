Pensiunile din ţară, neîncăpătoare de Paşte: Sute de turişti din străinătate petrec sfintele sărbători în sânul naturii

foto:

Pensiunile din ţară au devenit neîncăpătoare de Paşte. Sute de turişti din străinătate petrec sfintele sărbători în sânul naturii, la Orheiul Vechi. Oamenii au ciocnit ouă, au băut câte un pahar de vin moldovenesc şi au mâncat bucate tradiţionale. De pe mese nu au lipsit friptura de miel şi de porc, mămăliga cu smântână, sărmăluţele, şi nici zeama.



La restaurantul unei pensiuni din Butuceni, mesele au fost rezervate din timp. După amiază, localul a devenit neîncăpător odată cu venirea a zeci de români, ruşi, englezi, dar şi finlandezi.



"Am venit să petrecem sfintele sărbători de Paşti aici în Orheiul Vechi cu mâncare tradiţională, stând la case tradiţionale. Am fost la slujbă la biserica din deal şi astăzi am fost la biserica rupestră."



"Este foarte frumos aici, pitoresc, rustic, este exact aşa cum trebuie fie în ziua de Paşte."



"Este ceva nou, frumos, deosebit. Ne place mult. Gazdele ospitaliere."



La pensiune au luat prânzul şi câţiva finlandezi. Veniţi să descopere Moldova, ei au rămas impresionaţi de modul în care se taie mămăliga cu aţa.



"În Finlanda nu există astfel de bucate, precum mămăliga din Moldova. Mâncarea e gustoasă, e ceva neobişnuit."



"Mâncarea este excelentă şi suntem pentru prima dată în Moldova. Este frumos pentru că nu e zăpadă aşa cum în Finlanda."



Gazda a pregătit bucate tradiţionale şi multe surprize. În această perioadă, bucătarii au avut foarte mult de muncă.



"Deodată am pregătit pasca, cu brânză, cozonac dulce. Ouă am vopsit, miel copt la cuptor numai decât asta e simbolic. Friptură de porc, sărmăluţe. Avem tocană coaptă la cuptor, salata de vânătă", a spus bucătarul, Margareta Turea.



"Am făcut sejurul de Paşte cu toate tradiţiile care se fac în Butuceni, începând de la Coacerea cozonacului, roşitul ouălor în coajă de ceapă, după care am făcut un mic foc de tabără aşa ca să încălzim sufletele", a spus administratorul pensiunii, Olesea Cojocarul.



Tot în Butuceni am întâlnit o familie numeroasă din Bucureşti care a ales să petreacă Paştele la noi în ţară.



"Am mers mai mult pe ideea să fim împreună cu toţii, suntem aici două generaţii, nu am mai fost în Chişinău. Suntem 16 persoane, am plecat vineri dimineaţă, am zis că o să stăm până pe 30, până pe 1 mai."



"Încântată, dar nici nu mi-am putut imagina că găsim aşa ceva în zonă. Şi în Chişinău ne-am plimbat, eu am fixurile mele vreau să mă duc şi la cimitir să pun o floare şi o lumânare lui Grigore Vieru."



Pentru masa de sărbătoare, clienţii pensiunii au plătit 300 de lei.