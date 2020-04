Pensionarii şi alte categorii sociale care au un venit lunar de până la două mii de lei, nu vor beneficia în acest an de ajutorul unic de Paşte, în valoare de 700 de lei. Declaraţia a fost făcută de ministrul Finanţelor, Sergiu Puşcuţa, în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei" de la Publika TV. Potrivit lui, în condiţiile crizei provocate de COVID-19, bugetul de stat nu are suficiente resurse în acest sens."Având în vedere situaţia de astăzi, şi anume că veniturile bugetului asigurărilor sociale sunt insuficiente, un asemenea ajutor financiar cu ocazia sărbătorilor pascale nu va fi acordat."Totuşi, potrivit lui Puşcuţa, aceste indemnizaţii ar putea fi acordate la toamnă, când se va redresa situaţia economică. Dar pentru asta va fi necesară rectificarea bugetului de stat."Credem că la toamnă situaţia economică se va restabili şi atunci vom putea propune Parlamentului modificarea legii bugetului de stat, unde va fi prevăzut acest ajutor."Potrivit legii, cei care primesc pensii şi alocaţii sociale mai mici de două mii de lei pot beneficia de ajutor unic de 700 de lei de două ori pe an, cu ocazia Crăciunului şi Paştelui. În Moldova sunt peste 400 de mii de pensionari.