PENSIONARII ÎNVAŢĂ COMPUTERUL. Cursurile gratuite au loc la filialele unei biblioteci

Vârsta înaintată nu-i împiedică să fie în pas cu tehnologiile moderne. Zilnic, la filialele Bibliotecii "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Chişinău, sunt vizitate de zeci de pensionari care participă la ore gratuite organizate în cadrul proiectului "Împreună cu bunicii", lansat de Primăria Capitalei.



"Când ajungeţi unde doriţi, cu săgeata deja ştiţi, da, iată mousul, cu săgeata ajungem unde trebuie. O punem aici. "



Bibliotecarele organizează săptămânal câte un curs de o oră pentru vârstnici.



"Fiecare are dorinţele lui cineva are copii peste hotare şi vrea să înceapă cu skype", a spus bibliotecara, Neli Radionova.



Eudochia Stăvilă, care are 79 de ani, vine din suburbie, din Sângera, pentru a afla secretele computerului.



"Vreau să îl ştiu că am câte odată, ceva mă interesează şi am deschis calculatorul şi văd mă interesează tot şi în culinărie şi în medicină. Nu e de stricăciune dacă o să mai ştii ceva în plus", a spus pensionara Eudochia Stăvilă.



Pensionara şi-a adus şi două prietene.



"După cum vârsta mea, vad că tot prind câte oleacă ce este. Eu nu am acasă computer, dar dacă aş avea cred că mi-aş da seama", a spus pensionara Alexandra Popa.



"Am venit să învăţ calculatorul pentru că îl am acasă, dar nu ştiu să lucrez la el", a spus pensionara Alexandra Cucu.



Cursurile gratuite au loc la 11 filiale din cadrul Bibliotecii municipale "Bogdan Petriceicu Haşdeu".



" Am avut o pretestare după care am văzut că merge. Avem participanţi destui, de la o şedinţă la alta sunt tot mai mulţi şi asta ne bucură", a spus şeful filialei centrale B.P. Haşdeu, Elena Șendrea.



Proiectul-pilot "Împreună cu bunicii" a fost lansat în noiembrie. Timp de o lună, 66 de pensionari au reuşit deja să înveţe cum să utilizeze computerul.