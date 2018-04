Pensionarii devin tot mai curajoşi! În ultimele trei luni, 11 vârstnici şi-au luat permisul

foto: publika.md

Şofatul pe străzile şi drumurile publice nu are limite de vârstă. Au demonstrat-o cei 11 pensionari, care de la începutul acestui an au obţinut permise. Proaspeţii absolvenţi ai şcolilor auto, care au deja peste 60 de ani, au participat, alături de cei tineri, atât la orele de teorie, cât şi la cele practice.



Valentina Captari încearcă să nu acorde atenţie la mitocănia unor şoferi. Anii trăiţi au învăţat-o să fie foarte calmă. Totuşi, proaspăta şoferiţă visează să trăiască măcar o zi fără ca cineva să-i taie drumul.



Femeia spune că decesul soţului a determinat-o să schimbe rolul de pasager cu cel de şofer. Instructorii auto nu neagă punctele slabe ale acestor şoferi, dar spun că vârsta înaintată are şi avantaje mari.



"Şi pensionarii sunt diferiți. Există vârstnici care sunt mult mai instruiţi decât tinerii care acum deloc nu au minte și provoacă accidente fatale."



În 2017, permisul de conducere a fost obţinut de 72 de pensionari, dintre care 25 de femei.