Pensii majorate, drumuri reparate şi tineri ajutaţi să-şi cumpere prima casă. Premierul Filip a făcut totalurile de activitate

Eforturile depuse de Guvern din 2016 până acum au permis ca anul acesta să fie majorate pensiile și salariile, să fie reparate drumuri, cumpărate ambulanțe, iar tinerii - ajutaţi să-şi procure prima casă. Sunt concluziile raportului pentru trei ani de activitate ai executivului, prezentat astăzi în Parlament de premier.

Pavel Filip a declarat că 2016 a fost anul în care ţara a ieșit din criză și s-a stabilizat economic. În 2017, s-au făcut reforme, iar în 2018, Guvernul a început "să construiască".

"Avem 3 ani la rând o creștere economică constantă, 4,5% în 2017, iar anul acesta 5,2% în trimestrul doi. Motoarele economiei au pornit și capătă turații. Doar în prima jumătate a anului exporturile au crescut cu 30%, până la 1,5 miliarde de dolari", a menţionat Pavel Filip.



Iar sistemul bancar nu mai este vulnerabil, spune Pavel Filip.

"Fraude bancare ca cele din anii trecuți nu se mai pot produce în Republica Moldova. Ca rezultat, avem venirea pe piața de la noi a unor investitori strategici, mă refer la Banca Transilvania și BERD, care au intrat în acționariatul unor bănci de la noi", a precizat şeful Cabinetului de miniştri.



Potrivit lui Filip, oamenii de afaceri nu mai sunt hărţuiţi de instituţiile de control, al căror număr a scăzut de la 60 la 13. Aceştia economisesc 200 de milioane de lei anual, pentru că nu mai e nevoie de multe acte permisive. În trei ani, au fost create 170 de mii de locuri de muncă, iar numărul şomerilor s-a redus.



"Numărul celor care primesc salarii în plic a scăzut în jumătate, așa cum arată măsurările într-un singur an. Am lansat reforma fiscală, am redus impozitul pe venit până la 12%, am micșorat TVA-ul pentru industria HORECA", a subliniat premierul.



Guvernul a reformat sistemul de pensii, care a devenit corect şi echitabil, în care nu există privilegii pentru miniştri, deputaţi şi alţi funcţionari. În ultimii trei ani, pensia medie a crescut cu 47 la sută.



"De la 1 ianuarie cei care au pensii sub minimul de existență vor avea parte de majorări de 10%. Tot cei care primesc sub 2.000 de lei au început deja să primească un ajutor de sărbători în valoare de 600 de lei. De la anul vor fi recalculate pensiile pentru cei care muncesc după pensionare, iar apoi urmează indexarea", a declarat Pavel Filip.



Executivul a reformat şi sistemul de salarizare, unde era haos şi inechitate.



"Nimeni nu va mai ridica salarii mai mici de 2000 de lei. Reducem diferențele între salariați, ceea ce înseamnă că șefii nu vor avea salarii de 33 de ori mai mari decât angajații", a subliniat prim-ministrul.



Pavel Filip a precizat că în ultimii trei ani, salariile profesorilor au crescut cu aproape 40 de procente, iar elevii sunt hrăniţi mai bine în şcoli, fiindcă sunt alocaţi mai mulţi bani pentru alimentaţie. Guvernul a majorat şi alocaţile lunare pentru deportaţi, dar şi cele pentru îngrijirea copilului.



"Pentru familiile cu copii, am majorat îndemnizațiile unice la nașterea copilului de la 3000 de lei aproape de 2 ori. Totodată, doar în luna decembrie 3000 de mămici vor primi gratuit cutii cu lucruri necesare pentru nou născuți", a conchis Pavel Filip.



Guvernul a lansat reforma medicinii primare, pentru a aduce doctorii de familie în cele 380 de localităţi unde aceştia nu sunt. Şi infrastructura a fost o prioritate. Numai în 2018 au fost reparaţi 1600 de kilometri de drum. În ultimii doi ani, beneficiază de apeducte peste 100 de mii de oameni. Alţi 1000 şi-au cumpărat prima casă. Prim-ministrul le-a mulţumit pentru conlucrare colegilor din majoritatea parlamentară şi partenerilor externi.



"Vreau să mulțumesc și opoziției pentru că, dincolo de anumite patimi politice care au existat uneori în evaluarea subiectivă a activității Guvernului, atitudinea colegilor din opoziție nu a fost una care să genereze piedici activității executivului, nu ne-ați făcut viața mai grea decât și așa era din cauza reformelor pe care a trebuit să le facem", a punctat Pavel Filip.