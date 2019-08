PENSII INDEXATE DE DOUĂ ORI. Iniţiativa ar putea intra în vigoare începând cu 2020

Pensiile ar putea fi indexate de două ori pe an. Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege în acest sens. Astfel, pensiile ar putea fi supuse indexării la 1 aprilie și la 1 octombrie, începând cu 2020. În primul an ar putea beneficia de cea de-a doua indexare aproximativ 500 de mii de persoane, dintre care majoritatea pensionari.

Iniţiativa propusă de şeful statului a fost susţinută de majoritatea deputaţilor, însă, înainte de a fi supusă votului, ea a stârnit discuţi aprinse în plen.



În cadrul dezbaterilor, deputatul PDM, Andrian Candu, a propus ca cea de-a doua indexare să fie aplicată chiar din acest an. Propunerea, însă, nu s-a bucurat de susținere.



"Luând în considerare faptul că anume vorbim despre partea vulnerabilă a societății, nu credeţi oare că ar trebui ca această modificare a legii să aibă o implementare chiar de la 1 octombrie în acest an 2019? ", a declarat Andrian Candu, deputat PDM.



"Ceea ce sugerați dumneavoastră înseamnă să modificăm un buget care mai are încă 4 luni de executare, consider că asta nu este corect din punct de vedere al finanțelor publice", a declarat Ion Chicu, consilier prezidenţial.



Aleșii din blocul ACUM s-au interesat de unde vor fi luaţi banii pentru aceste indexări, în condițiile în care Ministerul Finanțelor vorbește despre un deficit bugetar.



"Avem un deficit de două miliarde de lei în bugetul asigurărilor sociale. Cum ne putem permite creşterea cestor pensii?"



"30 de milioane de lei pentru indexarea pentru cele mai vulnerabile categorii de cetățeni se pot găsi. În ceea ce privește deficitul, dacă situația e așa de gravă, nu îndrăznesc și nu am nerușinarea să întreb cum astăzi s-a votat extinderea acestui deficit cu aproape 200 de mln de lei, dacă este vorba de anul 2019. "



”Mulțumesc apropo, că dați lecții unora de finanțe publice”.



Înainte de procedura de vot deputatul PSRM, Ion Ceban, a insistat să aducă argumente de ce trebuie votat acest proiect.



"Acești oameni pe lângă faptul că nu îşi pot plăti elementar astăzi plățile comunale în special în perioada rece a anului, unii poartă pantofi şi paltoane mai mult de 10, 15, 20 de ani. De asta este absolut binevenită această inițiativă."



În replică, democrații le-au reproşat socialiștilor că fac declarații populiste și le-au amintit că nu mai sunt în opoziție.



"Şi dacă tot aţi vorbit atât de frumos de palton sau de încălțăminte pe care oamenii îi poartă de 10 ani de zile trebuia să susțineți această propunere a Partidului Democrat de 600 de lei, de care pensionarii cu siguranţă s-ar fi bucurat."



"Când eşti în opoziţie poţi să vorbești despre pensionari cât de greu trăiesc ei, despre îmbrăcăminte, că nu au ce mânca , dar când vii la guvernare trebuie să rezolvi problemele lor. Nu mai vorbiţi despre probleme, dar încercaţi să le rezolvați ."



După discuții de peste o oră, aleșii poporului au votat acest proiect în prima lectură. Indexarea din 1 octombrie 2020 vizează peste 400 mii de pensionari, care nu primesc mai mult de 1692 de lei pe lună. Restul beneficiarilor acestei indexaţii de toamnă vor fi persoanele care primesc indemnizații sociale.