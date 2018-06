PENSIE DUBLĂ pentru anumite categorii de pensionari din ţara noastră. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a venit cu explicaţii

Persoanele care rămân în câmpul muncii după vârsta de pensionare vor primi indemnizaţii mai mari. Guvernul a aprobat astăzi, un proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, cei care s-au pensionat până în anul 1999 şi care au muncit după asta încă 15 ani, de anul viitor vor avea o pensie dublă faţă de cea pe care o primesc acum. Ulterior recalcularea se va face şi pentru celelalte categorii, conform unei eșalonări în raport cu stagiul de cotizare suplimentar.



Potrivit calculelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, din 2019, de pensii mai mari vor beneficia peste 2.500 de persoane. Iar din 2020, încă 5.500.



"Mărimea media a pensiei va creşte de la 1.900 pâna la 3.765 de lei sau va fi o creştere în medie cu 1.864 de lei. Pentru anul 2020 se va stabili si va fi reglementata suma necesara acordarii persoanelor pentru pensia reexaminata", a menţionat Svetlana Cebotari, mininstru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.



Pensie mai mare va avea şi cunoscuta actriţă şi profesoară de dicţie Vera Mereuţă, a cărei voce o auzim, zilnic, în troleibuzele din Capitală. Deşi s-a pensionat încă în urmă cu 26 de ani, ea continuă şi acum să muncească şi să achite impozite. Actriţa consideră că modificarea va face dreptate mai multor pensionari.



"Ar fi cinstit, ar fi corect să se revadă, să se recalculeze. Din anul pensionării mele până in prezent, socotiţi şi dvs cât stagiu de munca am acumulat, am dreptul să mă pensionez încă o dată. Atâta timp când omul este apt de muncă, trebuie să-i fie create condiţiile", a menţionat Vera Mereuţă.



Şi Elena Vântu din satul Bulboacă, raionul Anenii Noi, se va putea bucura de o pensie majorată, după ce a lucrat peste 50 de ani profesoară: "E foarte necesar, fiindcă viaţa astăzi este foarte grea. Eu foarte mult iubesc profesia mea şi toţi îmi spuneau şi medici că am astma, sa fac grupa. Dar eu ma temeam ca nu să-mi daie voie sa lucrez "



Documentul, aprobat la Guvern, mai prevede că beneficiarii pot solicita numai o singură dată reexaminarea pensiei.



"Este foarte important să nu alunecăm în speculații, pentru că eu niciodată nu am venit și am spus că noi am majorat pensiile. Noi, în toată această perioadă, am încercat să aducem echitate în sistemul de pensii, a fost foarte multă nedreptățire", a precizat premierul Pavel Filip.