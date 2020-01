Peliculele nominalizate la premiul Oscar 2020. Lista completă, anunțată de Academia Americană de Film (VIDEO)

„Joker”, „The Irishman”, „The Parasite”, „Little Women”, „Once Upon a time... in Hollywood” se numără printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a gală a Academiei americane, care va avea loc pe 9 februarie, anunţă digi24.ro.

„Ford vs. Ferrari”, „The Irishman”, „Jojo Rabbit”, „Little Woman”, „Marriage story”, „1917”, „Once upon a time... in Hollywood”, „Joker”, „Parasite” sunt cele nouă pelicule nominalizate anul acesta la premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Nominalizările pentru cea de-a 92-a ediție a galei premiilor Academiei de film americane, care va avea loc pe 9 februarie, au fost anunțate luni, de actorii Issa Rae și John Cho.

Ediția de anul acesta a galei Oscar va avea loc fără o gazdă oficială, iar momentele din timpul ceremoniei vor fi prezentate de mai multe vedete, fiind pentru al doilea an consecutiv când se întâmplă acest lucru, potrivit televiziunii ABC, care difuzează live evenimentul.

Marele câștigător al ediției de anul trecut a premiilor Oscar a fost lungmetrajul "Green Book", de Peter Farrelly, desemnat cel mai bun film.

LISTA completă a nominalizărilor la Premiile Oscar 2020



Cel mai bun film



1917 (Universal)

Ford v Ferrari (Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros.)

Little Women (Sony)

Marriage Story (Netflix)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

Parasite (Neon)



Actor în rol principal



Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)



Actriţă în rol principal



Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Actriţă în rol secundar



Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)



Actor în rol secundar



Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)



Costume



Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Joker

Little Women



Mixaj de sunet



1917

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood



Montaj de sunet



1917

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker



Coloană sonoră



1917 (Thomas Newman)

Joker (Hildur Guðnadóttir)

Little Women (Alexandre Desplat)

Marriage Story (Randy Newman)

Star Wars: The Rise of Skywalker



Scurtmetraj de animaţie



Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister



Scurtmetraj Live-Action



Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister