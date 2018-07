Pelicula Jurassic World: Fallen Kingdom se menţine în fruntea box-office-ului nord-american

Pelicula ''Jurassic World: Fallen Kingdom'' se menţine pe primul loc în box-office-ul nord-american în cea de-a doua săptămână de la lansare, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de compania Exhibitor Relations, informează AFP.

Acţiunea acestui cel de-al cincilea episod al aventurilor dinozaurilor creaţi de Steven Spielberg în 1993 are loc la trei ani după distrugerea luxosului parc tematic Jurassic World. Ameninţaţi de erupţia unui vulcan de pe insulă, protagoniştii Owen (Chris Pratt) şi Claire (Bryce Dallas Howard) lansează o misiune pentru salvarea de la extincţie a unui număr cât mai mare de dinozauri.



Deşi încasările nu sunt la nivelul celor ale peliculei ''Jurassic World'' (2015), performanţa filmului produs de studiourile Universal este bună, cu 60 de milioane de dolari obţinute în acest weekend în Statele Unite şi Canada şi 264,8 milioane de dolari în cele zece zile care au trecut de la premieră.



Pe cea de-a doua poziţie în box-office se află pelicula de animaţie a studiourilor Pixar ''Incredibles 2'', cu încasări de 45,6 milioane de dolari. Filmul cu supereroi a obţinut venituri în valoare de 439,7 milioane de dolari în trei săptămâni.

''Sicario: Day of the Soldado'', un film de acţiune în care mafia drogurilor ajută un grup de terorişti să treacă graniţa dintre Mexic şi Statele Unite, are încasări de 19 milioane de dolari în prima săptămână de la lansare şi ocupă locul al treilea în box-office.

''Uncle Drew'', o comedie despre o echipă de baschet formată din jucători de vârsta a treia, se află pe locul al patrulea, cu 15,5 milioane de dolari încasări.



Pe poziţia a cincea se află ''Ocean's Eight'', varianta cu personaje preponderent feminine a celebrei serii, cu Sandra Bullock şi Cate Blanchett în rolurile principale. Pelicula a obţinut încasări de 8 milioane de dolari în acest weekend şi de 114,7 milioane de dolari în patru săptămâni.



Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:



6 - ''Tag'' (5,6 milioane de dolari, 40,9 milioane în trei săptămâni de la lansare)



7 - ''Deadpool 2'' (3,4 milioane de dolari, 310,3 milioane de dolari în şapte săptămâni)



8 - ''Sanju'' (2,5 milioane de dolari, premieră)



9 - ''Solo: A Star Wars Story'' (2,3 milioane de dolari, 207,3 milioane în şase săptămâni)



10 - ''Won't you be my neighbor'', film documentar (2,3 milioane de dolari, 7,5 milioane în patru săptămâni)