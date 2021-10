Pelerinajul dedicat Sfintei Parascheva a început mai devreme. Credincioşii au venit să se închine la moaşte

Pelerinajul dedicat Sfintei Parascheva a început în acest an cu aproape două săptămâni mai devreme şi fără nicio organizare. Credincioşii au venit deja la Catedrala Metropolitană din Iaşi să se închine la moaștele cuvioasei de teamă că vor fi impuse noi restricţii din cauza pandemiei şi nu vor mai putea ajunge peste câteva zile. Oficial, evenimentul ar putea începe vineri, pentru a putea fi evitată aglomeraţia.



"Ne-am gândit că o să fie restricţii peste două săptămâni şi aglomeraţie şi din cauza asta am venit mai devreme un pic", a menţionat o credincioasă.



"Am evitat aglomeraţia. Am vrut să venim să fim mai liberi şi mai bine", a spus o altă enoriaşă.



Pentru a face faţă numărului mare de participanţi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a amenajat spaţiul din curte pentru ca enoriaşii să poată intra în biserică pe un singur culoar. Credincioşii vor trebui doar să păstreze distanţa şi să poarte măşti de protecţie.



"Nu se solicită acest certificat despre care se discută, de altfel nici nu e cazul atât timp cât aici s-au luat toate măsurile sanitare. Noi nădăjduim ca anul acesta să nu existe niciun fel de restricţii", a declarat Lucian Apopei, director de comunicare la Arhipiscopia Iaşilor.



Românii o cinstesc pe Sfânta Parascheva în 14 octombrie.Moaştele cuvioasei, considerată un izvor de binecuvântare și sănătate, sunt păstrate de peste 350 de ani la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Înainte de pandemie, la pelerinaj participau mii de oameni din diferite colţuri ale lumii. În prezent, situaţia epidemiologică din judeţul Iaşi este extrem de gravă, rata de infectare fiind de cinci cazuri la o mie de locuitori.

Directorul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi a declarat că lupta cu virusul a fost pierdută în judeţ, deoarece nu mai sunt locuri pentru pacienţi, iar ambulanţele stau la coadă în faţa instituţiilor medicale.