Pele îl consideră pe Maradona mai bun decât Messi şi îl critică pe Neymar

Legenda fotbalului brazilian Edson Arantes do Nascimento, supranumit ''Pele'', a declarat într-un interviu acordat cotidianului Folha de Sao Paulo că argentinianul Diego Maradona este mai bun decât compatriotul său Lionel Messi, criticând în acelaşi timp comportamentul brazilianului Neymar, scrie agerpres.ro.

Pele a afirmat că jucătorul Barcelonei Lionel Messi este sub Maradona, cu care o relaţie "perfectă" după mai mulţi ani în care au avut numeroase polemici.



"Pentru mine, Maradona a fost unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am văzut. Dacă mă întrebaţi dacă a fost mai bun decât Messi? A fost. Mult mai bun. Buni au fost şi Beckenbauer, Cruyff. Jucători excelenţi", a subliniat fostul idol brazilian, în vârstă de 78 de ani, care a adăugat că starea sa de sănătate este la "sută la sută" după trei operaţii în ultimii ani.



Totodată, Pele a fost critic cu conaţionalul său Neymar, atacantul echipei franceze Paris Saint-Germain.



"Este dificil de apărat Neymar pentru toate lucrurile pe care le face în afara fotbalului. Am vorbit cu el, i-am spus că fotbalul este tot ce are. A avut ghinion că echipa nu a câştigat Cupa Mondială şi asta l-a marcat", a afirmat Pele.



"Am fost de două ori cu el în Europa, am conversat şi i-am explicat: 'În fotbal, Dumnezeu îţi dă talentul, dar ca să-l pui în valoare este complicat'", a adăgat Pele.



Pele consideră, totodată, că Neymar este un jucător mai bun decât francezul Kylian Mbappe, coechipierul său de la Paris Saint-Germain, care a câştigat însă Cupa Mondială din Rusia cu naţionala Franţei.



"Cred că Neymar este un jucător mai bun decât el, dar în Europa toată lumea vorbeşte de Mbappe", mai spus "Regele".



Pele a câştigat de trei ori Cupa Mondială, în Suedia (1958), Chile (1962) şi Mexic (1970).