PELE, DEPĂŞIT DE NEYMAR. Brazilia a învins, la Jeddah, Argentina cu 1-0

Foto: foxsports.com

Reprezentativa Braziliei a învins-o pe cea a Argentinei, scor 1-0, în finala turneului amical Superclasico de las Americas ce a avut loc în oraşul Jeddah. Acest meci a fost o ocazie bună pentru Neymar să bifeze a 93-a selecţie în tricoul Selecao, depăşindu-l la acest capitol pe legendarul Pele.



Lider la acest capitol rămâne Cafu. Fostul fundaş al lui AC Milan are 142 de prezenţe în tricoul naţionalei din Ţara Cafelei.



Singurul gol al partidei, ce s-a jucat în Arabia Saudită, a fost înscris de Miranda în prelungiri, în urma unui corner executat de Neymar.



"Argentina are o echipă foarte bună. Cred că am făcut o figură frumoasă. Sunt foarte mulţumit de felul cum am evoluat. Ne dorim să jucăm într-o asemenea manieră şi în următoarele partide", a declarat Neymar, atacant Brazilia.



Într-o altă partidă amicală, Belgia a remizat, la Bruxelles, cu Olanda, scor 1-1. Gazdele au deschis scorul în debutul întâlnirii prin Dries Mertens.



Batavii au restabilit egalitatea graţie golului înscris de Arnaut Groeneveld în minutul 22 al meciului.