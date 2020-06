PEISAJE DE POVESTE. Lanurile cu maci din Moldova au devenit studiouri foto pentru zeci de tineri

Câmpurile Moldovei au prins culoare și sunt pline de maci roșii. Un astfel de peisaj poate fi văzut și în satul Troița Noua din Anenii Noi. De când au înflorit macii, zilnic, localitatea e vizitată de zeci de oameni care merg acolo pentru a admira florile, pentru a-și face poze sau chiar la un picnic cu familia. Și cum toate persoanele care vizitează câmpul își fac coronițe și buchete pentru poze, macii se răresc de la o zi la alta.

Soții Șopivnic au văzut acest peisaj de poveste pe rețelele de socializare. Ei spun că au venit special pentru a-și reînnoi albumul de poze: "Am venit ca să facem poze între maci. Bănuiesc că în primele zile, după pozele de pe Facebook și Instagram, posibil erau mai mulți maci. Deja, după cum vedeți, după primele ore vine foarte multă lume".



O tânără urmează să devină mămică în mai puțin de două luni şi a hotărât împreună cu soțul să facă prima sesiune foto în trei. Viitoarea mămică spune că a ales peisajul fără a se gândi prea mult.



"Să îmi faci o poză, dar să se vadă și burtica", a explicat tânăra.



"Cu soțul am venit. Am văzut mai multe recenzii pe net și am decis să ajungem și noi în acest loc minunat. Am zis și soțului, dintr-o 101 de poze, sperăm că una va fi reușită", a spus o altă tânără.



Oamenii spun că asemenea escapade îi fac să petreacă mai mult timp cu familia:



"Am venit împreună cu familia și chiar e fain aici, foarte drăguț. Demult nu am văzut un câmp atât de mare de maci".



"Am venit cu prietena mea, care are doi copii și este însărcinată în luna a 8-a și cu câinele. Este foarte frumos aici. Am planificat de câteva săprămâni să vin aici, pentru că am văzut mai multe poze în Facebook și Instagram".



Macii înfloresc în luna mai şi sunt consideraţi florile iubirii.