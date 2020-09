Peisaj din Piața Centrală: aglomerația e la ordinea zilei, iar oamenii nu poartă măștile corect sau nu le au deloc

Piaţa Centrală din Chişinău rămâne în continuare un potenţial focar de COVID-19. Deşi numărul cazurilor creşte alarmant de la o zi la alta, la piaţă oamenii nu ţin cont de pandemie. Echipa noastră de filmare a surprins astăzi acelaşi peisaj: moldovenii nu poartă măştile corect, iar unii nu nici măcar nu le au. De distanţă socială nu poate fi vorba, deoarece îmbulzeala e la ordinea zilei.De la ora 8:00 dimineaţa, oamenii s-au grăbit să ajungă la Piaţa Centrală, într-un ritm de câteva zeci de persoane pe minut.Când sunt întrebaţi de ce nu respectă măsurile de protecţie, au scuze dintre cele mai diverse." Domnul, unde vă este masca, cum v-au permis să intraţi? Am uitat-o acasă!""- Iaca masca mea ( o ţine în mână).- De ce nu o purtaţi?- Eu am stat până acum cu mască, am scos-o să mă şterg pe faţă şi o voi pune la loc. ( se şterge cu masca la gură)"" - Unde vă este masca ?- Este ( o caută prin geantă).- Iată, am găsit-o. Mi-am luat nişte ardei şi am pus-o în geantă, că mă încurca!""Iaca mi-e frică, dar mă înăduş!"- De ce nu purtaţi masca corect, nu vă este frică?- Iaca, mi-o pun! Poftim!"E drept, sunt şi oameni responsabili care se protejează corect atât pe ei cât şi pe cei din jur."Ăsta şi e motivul că avem ce avem. Chiar e atât de greu să porţi masca asta şi să punem capăt la tot. Dacă o lună ar purta toţi măşti, am scăpa de asta. La noi îs două focare: unul de pandemie şi altul de nervozitate.""Oamenii au impresia că boala nu-i va lua anume pe ei, că pericolul îi va ocoli, dar până la urmă, realitatea este una singură - intubarea!"Vânzătorii spun că sunt înjuraţi dacă le fac observaţie celor care vin să cumpere şi nu sunt echipaţi corespunzător."Intră pe poartă cu măşti, cum trec de poartă, pun masca în buzunar. Normal că nu va mai trece nimic. Te fac nebun, te fac prost, dacă le faci observaţie."Pieţele din Chişinău şi-au reluat activitatea din 1 iunie, după ce au fost închise câteva luni în contextul pandemiei de COVID-19.