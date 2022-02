Pedepse DURE pentru vitezomani. MAI cere amenzi mai usturătoare şi retragerea permisului

Şoferii care depăşesc limita de viteză vor primi amenzi mai usturătoare şi riscă să rămână fără permis de conducere pentru jumătate de an. Asta prevede un proiect de lege elaborat de Ministerul de Interne, care speră să reducă numărul accidentelor rutiere. Anul trecut, din cauza vitezei excesive s-au produs peste 800 de tragedii pe şosele, în urma cărora 122 de oameni au murit, iar 936 au fost răniţi.



Proiectul elaborat de Ministerul de Interne prevede modificarea Codului Contravențional, prin înăsprirea sancţiunilor pentru vitezomani.



„De ce nu se întreprinde nimic cu persoanele care fac raliuri, cu persoanele care merg prin centrul oraşului cu 200 la oră cu 240, 260 prin republică? Nimeni nu constată că de fapt Codul Contravenţional doar această răspundere o prevede elementar, amendă şi punctele de penalizare. Suntem cu mâinile legate.”, a relatat Viorel Cernăuţean, secretar de stat, MAI.



Ministerul de Interne speră că noile modificări îi vor disciplina pe şoferi. Astfel, dacă un şofer a depăşit limita de viteză cu 10-20 de km/h, acesta va fi sancţionat cu o amendă de până la 900 de lei şi 3 puncte de penalizare. Iar dacă depăşirea vitezei va fi de la 20 până la 40 de kilometri pe oră, conducătorul auto va fi amendat cu până la 1200 de lei şi va primi 4 puncte de penalizare.

Totodată, dacă viteza maximă este depăşită cu 40-60 de kilometri pe oră, sancţiunea va fi de până la 1800 de lei şi 5 puncte de penalizare, iar permisul poate fi suspendat pe un termen de până la 45 de zile. Pentru depăşirea vitezei de la 60 la 80 de kilometri pe oră, şoferul va primi o amendă de până la 2500 de lei şi 6 puncte de penalizare cu suspendarea permisului până la 75 de zile.

Pentru încălcarea repetată pe parcursul aceluiaşi an cu 40-60 de kilometri pe oră, amenda va fi de până la 7500 de lei, cu 6 puncte de penalizare şi suspendarea permisului pentru patru luni. Iar depăşirea limitei de viteză pe parcursul aceluiaşi an cu peste 60 de kilometri pe oră se va sancţiona cu o amendă de până la 10 mii de lei şi suspendarea permisului pentru o perioadă de până la şase luni.



„Noi ne-am convins în practica noastră că de multe ori amenda nu motivează disciplinarea şi nu este o metodă sigură de a disciplina. Puteau să încalce de trei, patru ori pe zi pentru că era ok, îşi permitea. A fost instituit mecanismul punctelor de penalizare în 2013, care a produs o perioadă efecte benefice acum deja sunt necesare alte mecanisme şi alte pârghii legale.”, a menționat Viorel Cernăuţean, secretar de stat, MAI.



Deşi se atestă o creştere a numărului accidentelor provocate din cauza vitezei excesive, în ultima perioadă şoferii nu doar încalcă Regulamentul Circulaţiei Rutiere, dar şi se laudă cu acest lucru pe reţelele de socializare.



Unii conducători auto spun că iniţiativa autorităţilor este binevenită.



„Sunt de acord pentru că mulţi depăşesc foarte mult limita de viteză. Credeţi că ar fi bine să le ia chiar şi permisul pentru şase luni? În dependenţă de gravitate cât au încălcat, da sunt de acord, de ce nu?.”



„Trebuie să învăţăm minte din greşelile noastre, dacă nu putem să învăţăm din greşelile altora. E o idee destul de bună.”



Alţii, însă, sunt mai sceptici.



„O să ia permisul pe şase luni, omul o să meargă fără permis şi iar o să încalce şi iar o să fie probleme. Nu cred că dacă o să mărească amenzile o să fie roadă din asta.”



„Omul poate lucrează are mult de lucru şi cu maşina îi trebuie, dar dacă nu, cum eu un pensionar aş da-o şi pe un an de zile.”



Potrivit poliţiei, viteza excesivă face tot mai multe victime. Astfel, anul trecut s-au produs 827 de accidente rutiere, în urma cărora 122 de oameni au murit, iar 936 au fost răniţi. Datele sunt mai alarmante decât în anii precedenţi.

În 2020, au avut loc 562 de accidente soldate cu 104 morţi şi 665 răniţi, iar în 2019 au fost 534 accidente în care au decedat 80 de persoane, iar 681 au fost traumatizate.



Proiectul Ministerului de Interne a fost supus consultărilor publice şi urmează să fie aprobat de către Guvern şi Parlament. MAI îşi propune ca noile modificări la Codul Contravențional să intre în vigoare de la 1 iunie.