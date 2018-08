Pedeapsa primită de poliţistul din Orhei, care a violat o minoră în biroul său de serviciu

Poliţistul, care acum un an, a violat o minoră în raionul Orhei, a fost condamnat la cinci ani de puşcărie cu executare. Procurorii au stabilit că inculpatul a invitat adolescenta de 16 ani la întâlnire, iar sub pretextul că are de examinat un dosar, a dus fata la Inspectoratul de Poliţie, unde abuzat-o sexual chiar în biroul său de serviciu.

Peste patru zile, omul legii împreună cu alţi doi consăteni au ademenit-o pe minoră în maşina unui dintre aceştia, în timp ce fata se afla la discoteca din satul Pelivan.

Prin constrângere psihică şi fizică, indivizii au abuzat-o sexual. Cazul a avut loc în iulie 2017.

Forţele de ordine au stabilit că totul s-a produs în prezenţa poliţistului.

Pe acest capăt de acuzare, omul legii a fost achitat. Procurorii anunţă că vor contesta decizia magistraţilor.

Totodată, ceilalţi doi agresori au fost condamnaţi, toamna trecută, la patru ani de închisoare, cu suspendare, după ce şi-au recunoscut integral vina.