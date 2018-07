PE URMELE LUI TIGER WOODS. Harry Kane și-a demonstrat măiestria la golf

Golgheterul Campionatului Mondial cu 6 goluri marcate Harry Kane a demonstrat că se pricepe și la golf.

Atacantul lui Tottenham Hotspur a fost provocat de un post de televiziune englez să nimerească gaura la golf de la distanța de 90 de metri și jumătate.

Fotbalistul de 24 de ani a reușit o lovitură bună spre surprinderea publicului adunat.



"Nu am mult timp să joc golf, din cauza agendei pline pe care o am la Tottenham. Avem des meciuri în mijlocul săptămânii și nu reușescă să joc golf. Mă simt fericit dacă apuc să joc o dată în lună. Vara îi acord mult timp acestui gen de sport", a spus atacantul Tottenham Hotspur, Harry Kane.



Tottenham Hotspur va disputa primul meci amical din această vară pe 26 iulie, atunci când o va întâlni pe AS Roma în cadrul turneului amical International Champions Cup.