Pe un poligon din orașul Cupcini au fost depozitați 40 de metri cubi de gunoi din Bălți

Procurorii raionului Edineț investighează cazul depozitării, în luna iulie, a 40 de metri cubi de gunoi din Bălți pe un poligon din oraşul Cupcini. Asta după ce presa a scris despre faptul că deşeurile au fost aduse ilegal pe teren.

Între timp, șeful întreprinderii responsabile de evacuarea gunoiului din Bălți și primarul din Cupcini au confirmat că în acest sens nu a existat un contract, ci doar o înțelegere verbală.

În schimbul depozitării gunoiului, funcţionarii din Bălţi le-au promis colegilor din Cupcini că le vor presta servicii de salubrizare.



"Am acceptat ca, în schimb, să prestăm anumite servicii, precum măturarea orașului, reparația semafoarelor, aplicarea marcajelor rutiere. Am convenit că ne ajutăm reciproc pentru a salva locuitorii orașului nostru", a spus șeful DRCD Bălți, Iurie Hmarnâi.



"Sunt adeptul unor principii mai vechi și consider că trebuie de sărit în ajutor atunci când ne cere cineva acest lucru. Așa am și făcut. Și nu mai vrem să comentăm în niciun fel acest lucru", a spus primarul oraşului Cupcini, Ivan Ostaficiuc.



"Procuratura Edineț s-a autosesizat și, respectiv, se cercetează acest caz. Au fost expediate interpelări către primăria orașului Cupcini și către autoritățile din Bălți și așteptăm răspunsuri", a spus procurorul adjunct, Procuratura Edineț, Vitalie Gordilă.



În luna iulie, poligonul de gunoi din Bălți nu funcţiona pe motiv că Primăria oraşului nu şi-a respectat obligațiunile financiare.