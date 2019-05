PE ULTIMA SUTĂ DE METRI. Proprietarii de piscine se pregătesc de sezonul estival

foto: publika.md

Peste două săptămâni se deschid piscinele din țară. Activitatea e deja în toi pentru ca pregătirile să fie finalizate la timp. Toţi spun că preţurile pentru acces la piscină vor rămâne neschimbate.



La o piscină din apropierea Capitalei, muncitorii s-au împărţit pe grupuri. Unii taie iarba, alţii curăţă piscinele şi amenajează spaţiile de relaxare.



”Să pregătim bazinul pentru vară, ca lumea să se scalde. Acoperim toate cioburile, îl reparăm cosmetic.”



”Amenajăm zonele vip, teritoriu o menținem curată, iarba.”



Atât în ziua deschiderii, cât şi pe parcursul sezonului estival, administratorul zonei de agrement promite un program special pentru toţi vizitatorii.



”An de an, se pregătește bazinele, adică teritoriul pentru deschidere. Pe lângă distracția de la tobogane, de la bazine, mai avem petrecere cu spumă, concerte pentru copii cu muzică bună, astfel încât orice persoană să poată să-și petreacă o zi relaxantă la aqua parcul nostru”, a spus MIHAELA ONU, administratoarea piscinei.



O altă piscină, aceeaşi forfotă.



”Astăzi am misiunea de a scurta iarba și de a o finisa, cred că în două zile. Să am grijă de plante, să le ud la timp, dacă nu vine ploaia. Sunt plante mai mari, care au uscăciuni pe ele și le dăm jos și plante mici care trebuie udate ca să crească”.



”Avem o piscină de 350 de cuburi de apă. Misiunea mea este de a întreține apa în bazin curată și eventual să fie curată. Distrugem bacteriile din bazin, pregătim bazinul pentru vopsit, pentru al dezinfecta, cu chimie, soluții și toate componentele care sunt”.



Administratorul pensiunii spune că preţurile rămân la fel ca anul trecut şi în plus, a pregătit şi promoţii.



”În fiecare an, după sezonul rece, noi renovăm totul. Vopsim, măturăm, creăm pentru clienți condiții. Anul acesta sperăm să fie un an călduros. Avem promoții pentru copii până la cinci ani gratis, a cincea intrare gratis, și la maturi și la micuți”, a spus MIHAI CHEANU, proprietarul piscinei.



Preţurile pentru acces la piscinele din ţară variază între 100 şi 250 de lei pe zi.