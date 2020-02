Pe timp frumos şi FĂRĂ ZĂPADĂ pe străzile Capitalei se presoară tone de antiderapant. REACŢIA lui Ion Ceban

Chiar dacă avem o iarnă fără zăpadă, mai mult ploioasă şi cu temperaturi pozitive, aproape zilnic pe străzile Capitalei se presoară antiderapant. Mai mult, primarul Capitalei recunoaşte că s-au făcut abuzuri în acest sens, iar acum câteva zile în urmă a nins nu s-a reuşit să se intervină pe toate străzile. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la N4.

"Referitor la antiderapantul aplicat pe străzile din Capitală, da au fost unele abuzuri, dar ele au fost minore şi noi când le-am identificat am dispus ca oamenii să fie mai responsabili în această privinţă, în caz contrar, ulterior, vor fi penalizaţi. Dar în proporţie de 95 la sută, vreau să asigur locuitorii Capitalei că lucrurile nu se fac de dragul făcutului, temperaturi joase avem practic în fiecare noapte, nu uitaţi că am avut şi ploi, dacă nu interveneam cu aceste măsuri, dimineaţa am fi avut gheţuş peste tot. Şi acum când a nins, nu peste tot s-a reuşit, deşi s-a lucrat toată noaptea. Se intervine cu antiderapant şi se scrie câte tone, pe care străzi şi care e cauza, sunt scurgeri de la apă canal şi dacă e minus atunci îngheaţă. După ploaie la fel şi atunci când se formează polei", a explicat Ion Ceban.

Amintim că, în data de 7 februarie, Direcția Locativ-Comunală şi Amenajare a anunţat că 4,5 tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe străzile Chişinăului.

Totodată, recent, câţiva trecători s-au arătat indignaţi de faptul că pe unele trotuare din Capitală s-a presurat sare chiar dacă acestea erau uscate.

