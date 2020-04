Pe timp de pandemie, vinificatorii din țară luptă cu criza și au redus din preț

În această perioadă de pandemie, care a afectat întreaga economie, vinificatorii încearcă să-și promoveze marfa la maxim. Dacă până acum o promovau prin intermediul expozițiilor, astăzi fac furori pe rețelele de socializare și vin cu oferte spciale pentru clienți.

În această perioadă de pandemie, producătorii mici şi mijlocii se manifestă pe piaţa vitivinicolă cum pot mai bine, iar aromele noi, spun ei, sunt cartea de vizită a oricărei vinării. Mihail Maciuca activează în acest domeniu de mai bine de 40 de ani, iar de un an şi-a deschis propria afacere. A vizitat lumea în lung și-n lat, iar astăzi a scos pe piață cele mai inedite soiuri de vin, cu care, spune el, a reușit să cucerească atât piața moldovenească, cât și cea de peste hotare.



"În România nimeni n-a produs ice wine și nici în Moldova n-a produs nimeni ice wine din Fetească Regală. Noi suntem unicii. A fost încercarea mea de a nu repeta colegii, vinificatorii din Republica Moldova", a spus Mihail Maciuca, vinificator.



Pentru a face fața situației epidimilogice, care a afectat întreaga economie a țării, vinificatorul a scăzut consideabil prețul vinurilor și chiar a venit cu oferte destul de generoase pentru cumpărători.



"Întâi de toate, în legătură cu pandemia, noi am lansat un preț solidar, am redus prețul cu 25 %, acesta a fost primul pas. Pasul doi, noi am lansat invormația că noi livrăm producția noastă către consumator, înceăpând de la două sticle, oricine dorește, suntem la legătură 24/24", a zis Mihail Maciuca, vinificator.



Tododată, pandemia ajută vinificatorii să-și dezvolte micile afaceri. De exemplu, domul Maciulca vrea să-și fortifice domeniul turismului.



"Această perioadă de pandemie ne oferă oportunități de a ne ocupa cu alte activități, nu numai cu vinul, dar și proiecte de dezvoltare a întreprinderii și în special de dezvoltare a turismului", a spus Mihail Maciuca, vinificator.



Succesul stă în a fi unic și a aduce pe piață gusturi noi, pe care consumatorii nu le-au mai întâlnit. Unora, chiar le reușește acest lucru.



"Asta mi-a dat posibilitate să lansez afacerea în domeniul vinului, și anume o afacere care să se deosebească de toți ceilalți care produc vin. Folosim tehnologiile etnice, fără baric, fără cipsuri, nu folosim teascul la întreprindere. Păstrăm vinurile la frig", a zis Mihail Maciuca, vinificator.



Din cauza COVID-19, producătorii de la noi spun că vânzările au scăzut cu 80 la sută în ultima perioadă. Şi asta pentru că exportul a fost stopat, iar pe piaţa locală realizările sunt mici.