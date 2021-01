Pe timp de pandemie, şcolile IT sau de limbi străine, extrem de solicitate. Anul trecut pe listele de aşteptare erau până la 100 de persoane

"De obicei vara plecam cu programul Erasmus, însă acum din cauza pandemiei am hotărât să nu plec pentru că e periculos pentru sănătatea mea şi am decis să învăţ ceva nou", a menţionat Alina-Mirabela Hirianov, designer grafic.Reprezentanţii şcolilor IT spun că anul trecut pe listele de aşteptare pentru unele cursuri erau şi până la 100 de persoane. Pentru a face faţă cererii, a fost majorat numărul de grupuri de studii, ceea ce nu prea se întâmpla înainte."Oamenii doreau să înveţe ceva nou să nu piardă timpul în zadar stând acasă, dar să înveţe o platformă nouă cum ar fi adobe photoshop sau ilustrator", a spus Milessa Croitor, manager marketing, şcoală IT.Alte cursuri foarte solicitate au fost cele de studiere a limbilor străine. Pe lângă faptul că şi-au mutat activitatea pe online, unele şcoli şi-au adaptat şi sloganurile. De exemplu: "pandemia trece, iar cunoştinţele rămân"."Partea bună cu studiile online este că nu pierzi timp pe drum până la sala de clasă, nici bani nu pierzi pentru drum. Ţi-ai terminat munca şi te-ai conectat şi studiezi într-un mediu confortabil", a declarat Doina Crigan, manager general, şcoală de limbi.Psihologii spun că în condiţiile în care restricţiile de circulaţie şi de activitate ne obligă încă să petrecem mai mult timp în casă, cursurile online sunt soluţia ideală împotriva anxietății şi depresiei.