Pe timp de criză, o femeie din Capitală confecţioneză singură măşti reutilizabile

Tatiana Mîrza, care are un atelier de croitorie, şi-a anunţat intenţia pe reţelele de socializare, iar după câteva ore, avea deja zeci de comenzi.”Copilul meu s-a îmbolnăvit cu o săptămână în urmă. Am mers în mai multe farmacii și nu am găsit nicio mască. Fiind croitoreasă, i-am cusut băiatului câteva măști pentru a merge la școală.”Tatiana Mîrza spune că măştile ar fi la fel de eficiente ca şi cele medicinale, chiar dacă nu sunt sterile."Deosebirea dintre măștile mele şi cele medicinale este că acelea se poartă doar două ore și sunt de unică folosință. Măștile create manual trebuie utilizate tot două ore. Seara pot fi spălate la o temperatură mai mare de la 60 până la 100 de grade, le călcăm și pot fi utilizate din nou."”Am decis să apelez pe numărul de telefon care era în anunț. Am aflat că măștile se pot spăla și mi-am luat chiar două, în timp ce o spăl pe una, să o port pe alta”.”Astăzi am intrat aici și am procurat cinci măști pentru familia mea și consider că este o oportunitate foarte bună pentru noi. Este o alternativă foarte bună pentru a ne proteja.”Prețul unei măşti simple e de 15 lei, iar una individualizată, cu mai multe culori, costă 20 de lei.