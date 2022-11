Un simbol al rezistenței și victoriei. Așa este considerat de către azeri orașul Șușa, capitala culturală a Azerbaidjanului. Acum doi ani, pe 8 noiembrie 2020, Șușa a fost eliberat de Azerbaidjan după aproape 30 de ani de ocupație armeană. Cu această ocazie, pe teritoriul Ambasadei Azerbaidjanului la Chișinău a fost inaugurat un basorelief. La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii țării noastre, precum și vicepreședintele Parlamentului Azerbaidjanului Ali Huseynli, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova.

Ziua de 8 noiembrie 2020, când orașul Șușa a fost eliberat, este considerată în Azerbaidjan Ziua Victoriei în războiul care a durat 44 de zile.



ALI HUSEYNLY, VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI AZERBAIDJANULUI: "Oamenii din Azerbaidjan nu au uitat niciodată de Șușa. Azerbaidjanul a arătat lumii întregi cultura noastră specială, moralitatea. Adică scopul nu a fost să-i alungăm pe toți armenii din Karabah, nu era scopul de a pune capăt războiului sau pur și simplu de a-l încheia prin mijloace militare. Scopul nostru a fost să eliberăm regiunile ocupate ”.



După eliberare, în Șușa au început să fie implementate proiecte de amploare care presupun reabilitarea infrastructurii și a monumentelor culturale.



GUDSI OSMANOV, AMBASADORUL AZERBAIDJANULUI ÎN MOLDOVA: "Acolo sunt desfășurate lucrări de reabilitare de amploare, în apropiere a fost construit un aeroport internațional, prin care turiștii pot ajunge în orașul Șușa. Șușa a fost sub ocupație armeană timp de aproape 28 de ani. Am eliberat orașul în 2020, pe 8 noiembrie. Astfel, am restabilit integritatea teritorială a Azerbaidjanului, am adus acolo ordinea constituțională ”.



Orașul Șușa este considerat un centru cultural al azerilor, iar despre semnificația deosebită a acestuia se vorbește atât la evenimetele oficiale, cât și în familii.



"- Am recuperat orașul Șușa. - V-a spus tata? - Da. - Ce v-a spus tata, de ce este important? - Desigur, este important. Șușa este capitala culturală a Azerbaidjanului, în această zi Azerbaidjanul și-a eliberat teritoriile ocupate.”



Despre importanța eliberării teritoriilor ocupate a vorbit și ambasadorul Ucrainei în Moldova, Marko Șevcenko. Asta în contextul în care, în prezent, aproximativ 15 procente dintre teritoriile Ucrainei sunt ocupate de armata rusă.

MARKO ȘEVCENKO, AMBASADORUL UCRAINEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: "La un moment dat, capitala culturală a devenit un simbol al rezistenței și a devenit un simbol al victoriei pentru Azerbaidjan. Nu trebuie să renunți niciodată, chiar dacă situația este foarte grea, care la început, cu mulți ani în urmă, nu a fost cea mai bună pentru Azerbaidjan. Cel mai important lucru este să nu renunți."



La inaugurarea basoreliefului au participat ministrul Culturii din Republica Moldova Sergiu Prodan și vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi.



"Acesta este un oraș unic. Sincer, aștept cu nerăbdare să vizitez Republica Azerbaidjan pentru a vizita acest oraș unic, în care s-au armonizat moștenirile culturale ale Azerbaidjanului."



"Azerbaidjanul este un prieten apropiat al Republicii Moldova și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a putea rezolva împreună problemele dificile. Avem un viitor comun, iar acest viitor ar trebui să fie prosper."



În cadrul evenimentului, oficialii au plantat un copac pe teritoriul ambasadei Azerbaidjanului și au vizitat o expoziție de desene și fotografii dedicate orașului Șușa. În 2023, Șușa va deveni orașul cultural al popoarelor turcice.