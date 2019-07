Pe tarabele pieţelor din Capitală au apărut deja în vânzare miezul de nucă verde

Primele nuci verzi au apărut deja în vânzare. Şi dacă la ţară acestea pot fi găsite gratuit, atunci orăşenii sunt gata să scoată din buzunare şi câţiva zeci de lei pentru un pahar de miez de nucă. Iar atunci când există cerere, oferta nu întârzie să apară. La piaţa Decebal din sectorul Botanica al Capitalei, mai multe persoane despică nuci cu iscusință, pe care, ulterior, le vând. Tot acolo am întâlnit-o şi pe Maria Titica. Femeia spune că vinde nuci de mai bine de 15 ani.



"De pe câmp, în lisapolul de nuci. Umblăm şi căutăm şi când găsim că-s atunci le rupem. Sunt clienţi care nu vor să cumpere dacă eşti cu mâna goală. Eu permanent cu mănuşi şi tot una prin mănuşă şi mă răzbate", a spus Maria Titica, comerciantă.



O altă femeie vinde nuci în apropierea Pieţei Centrale. Preţul pentru un pahar cu miez de nucă ajunge la 25 de lei.



"Ori eu, ori copii vin şi vând. Nu mă deranjează, pe urmă cu timpul se curăţă mâinile, ce să facem."



Pentru a atrage cumpărătorii, vânzătorii desfac nucile verzi chiar sub privirile lor.



"Le-am gustat, sunt bune, dar anii trecuţi au fost mai gustoase, acum aşa de probă am luat."



"Da, a doua oară iau, asta e cel mai bun ce este la noi, aşa că e gustos."



Alţii trecători au spus că mai aşteaptă ca nucile să se mai coacă.



"Nu, nu am gustat, e prea devreme ca să-l gustăm, mai aşteptăm oleacă."



Nutriţioniştii recomandă persoanelor să aibă grijă de unde procură nucile.



"Nucile sunt bune pentru consum anume atunci când sunt strânse din propria grădină, de la prieteni sau de la bunici. Nu putem crede persoanele care spun că nucile au fost culese din grădină, pentru că de cele mai multe ori ele sunt strânse de pe drum, unde este mult praf. Respectiv, aceste nuci pot conţine o cantitate foarte mare de tinc şi metale grele", a zis Victoria Babiţchi, nutriţionist.



În pieţe, un pahar de miez de nuci costă între 25 şi 30 de lei. Miezul nucilor verzi este bogat în potasiu, fier, magneziu, vitamine, proteine şi grăsimi.