Pe o stradă din oraşul Durleşti a nins cu fulgi de polistiren expandat. Acesta a ajuns pe terenurile de joacă şi chiar în apartamente

Pe o stradă din oraşul Durleşti a nins cu fulgi de polistiren expandat. Bucăţile de polistiren au ajuns în scările mai multor blocuri de locuinţe, pe terenurile de joacă şi chiar în apartamente.Imaginile au fost surprinse de un martor ocular. Muncitorii au descărcat mai mulţi saci cu polistiren expandat şi câţiva dintre ei s-au rupt. Astfel, vântul l-a împrăştiat în toate părţile.SHAPE: "De pe această casă zboară bule de polistiren, de pe cealaltă, la fel. În fiecare zi trebuie să facem ordine. În fiecare zi se face curat în curte. Murdărie este şi în scara blocului.""Da, am văzut. Când bate vântul apare. Nu e un lucru normal, totul vine de la şantier. - Ar trebui să aibă mai multă grijă? - Da, trebuie să facă ceva cu asta.""Polistirenul intră în bloc. Chiar vă invit să mergeţi să vedeţi. Ajunge şi în balcon, şi în interior. Lasă de dorit. Foarte multă murdărie intră şi în case. "Reprezentanţii companiei de construcţii recunosc că au astfel de probleme, situaţia, însă, le-ar fi scăpat de sub control din cauza vântului puternic:"Antreprenorii noştri care se ocupă cu şapa, noi folosim pentru termo şi fonoizolare bule din polistiren, aşa e? Evident că la descărcare, a început vântul. Da, ei paralel strângeau, din câte am înţeles din vorbele lor, de la administratorul companiei care prestează servicii, şi un sac, doi s-au rupt. Asta a fost toată problema."Reprezentanţii companiei de construcţii ne-au spus că urmează să cumpere un aspirator industrial şi să facă ordine.