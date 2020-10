Pe lângă numeroasele beneficii, MUSTUL consumat în cantităţi exagerate, poate dăuna grav sănătății

Mustul din strugurii roşii, proaspăt storşi, are beneficii numeroase pentru sănătate. Potrivit medicilor, acesta conţine antioxidanţi, vitamine şi minerale care dau un surplus de energie organismului, contribuie la sănătatea vaselor de sânge şi stimularea sistemului nervos. Totuşi, consumată în cantităţi exagerate, licoarea poate dăuna.Nutriţionişti spun că mustul trebuie băut în primele ore după ce este obţinut din struguri. Anume atunci el nu conţine alcool şi are cele mai multe vitamine esenţiale. De asemenea, băutura este bogată în resveratrol, un antioxidant foarte puternic, care se regăseşte în medicamentele indicate pentru bolile cardiovasculare."Resveratrol, regele antioxidanţilor, cel mai puternic antioxidant care este se conţine în coajă şi sâmburi. Luptă cu radicalii liberi, distruge celulele canceroase. Până la jumătate de litru pe zi şi în prima parte a zilei, deoarece conţine foarte multe glucide, carbohidraţi, mai ales sub formă de fructoză şi numai ficatul o poate prelucra.Totuşi, mustul este contraindicat persoanelor care suferă de diabet, obezitate, boli gastrointestinale sau insuficienţă pancreatică şi hepatică."Într-un litru de suc proaspăt de struguri roşii se conţine până la 280 de miligrame de zahăr ceea ce pentru categoria enumerată de persoane este destul de critic. Foarte dozat trebuie să ne comportăm şi faţă de mustul natural", a declarat Sergiu Munteanu, medic nutriționist.Specialiştii mai spun că mustul purifică organismul şi stimulează imunitatea. Cel obţinut din struguri albi are, de asemenea, numeroase beneficii pentru sănătate, însă conţine mai puţini antioxidanţi.