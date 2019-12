PE DRUMURI, ÎN PRAG DE IARNĂ. O familie cu patru copii cere ajutorul oamenilor după ce casa în care locuiau a ars

Au rămas pe drumuri chiar în prag de iarnă. O familie cu patru copii din satul Logăneşti, raionul Hânceşti, cere cu disperare ajutorul oamenilor cu inima mare, după ce casa în care locuiau a ars complet şi odată cu ea speranţa unei vieţi normale. Acum, membrii familiei, mama, tata şi cei patru copii cu vârste cuprinse între doi şi 14 ani se înghesuie într-o locuinţă mică, pe care le-a dat-o un bărbat din localitate, dar, temporar, mai exact până la primăvară. După asta însă, familia ar putea rămâne pe drumuri.



Un moment de neatenţie şi totul a fost făcut scrum. Capul familiei, Vasile Macari îşi aminteşte cu groază de vinerea neagră în care locuinţa lor a luat foc. În momentul tragediei, bărbatul se afla acasă cu trei dintre copiii familiei şi cu bunica sa. Mama şi mezina familiei erau la spital, pentru că micuţa se îmbolnăvise.



"Să vă zic drept, îmi coseam o pereche de papuci cu care să mă duc la lucru, stăteam în sarai şi am simţit deodată un miros de ars. Şi când ies afară văd că arde patul copilului şi repede am strigat la toţi să iasă afară. Am ieşit toţi şi am fugit în drum că era şi balonul de gaz în casă şi ne-am temut să nu explodeze", a spus tatăl, Vasile Macari.



Familia se mutase de curând în locuinţa făcută scrum, care aparţinea bunicilor. Până acum, aceasta nu a avut vreodată o casă şi a locuit cu chirie într-un sat din raionul Călăraşi. Vasile este singurul care aduce bani în casă, lucrând zilier prin sat.

Cu un copil de doar doi ani şi jumătate în braţe şi cu alţi trei şcolari, Ala Macari spune că nu ştie ce să facă mai departe şi cere disperată ajutorul oamenilor cu suflet mare.



"M-am speriat foarte tare şi m-am gândit la copii, ce făceau, dacă dormeau sau nu şi dacă au scăpat cu viaţă. N-avem unde să ne ducem să locuim, e foarte greu cu patru copii. Sunt distrusă, noaptea nu pot dormi", a spus mama, Ala Macari.



Valentin, Cătălin, Mihaela şi Luminiţa, cei patru copii ai familiei au rămas fără nimic. Toate hăinuţele, cărţile, ghiozdanele, dar şi jucăriile s-au transformat în cenuşă.



"Acolo era patul meu. Acolo erau cărţile mele şi geanta, care au ars. Şi hainele. Ne-am speriat foarte tare".



"Tata a strigat să ieşim repede în drum, iar eu am început să plâng. Mi-a ars o păpuşă la care ţineam mult".



Consătenii, dar şi autorităţile locale le-au sărit în ajutor şi le-au oferit o locuinţă unde aceştia să stea temporar, pe timp de iarnă. Asistentul social ne-a spus că familia are venituri modeste, dar asta nu reprezintă un obstacol pentru ca părinţii să aibă grijă de minori şi să-i iubească. De asemenea, copiii sunt exemplari la şcoală.



"Urmează să trăiască o perioadă în casa care le-a pus-o la dispoziţie un bărbat din sat. Încă nu ne-am făcut nişte planuri să le construim o casă sau să găsim o casă de vânzare, Primăria nu are aşa posibilităţi. Dar sperăm să se găsească cineva care o să afle despre situaţia lor şi îi va ajuta mai mult", a comunicat asistentul social în satul Logăneşti, Hânceşti, Viorica Chirnicinîi.



Oamenii care vor să-i ajute, pot contribui cu orice: haine, bani, cărţi şi jucării. Pe ecran aveţi afişat numărul de telefon la care poate fi găsit unul dintre membrii familiei. 069 90 05 23.