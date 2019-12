PE DRUMURI, DE SĂRBĂTORI. Casa unei familii cu trei copii a fost mistuită de foc

Embed:

O familie cu trei copii din satul Chirileni, raionul Ungheni, cere cu disperare ajutorul oamenilor. Ei au rămas pe drumuri în preajma sărbătorilor de iarnă, după ce casa unde locuiau a ars complet. Totul s-a întâmplat în data de 19 decembrie, chiar în ziua în care familia Ghizdari sărbătorea hramul casei. Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit, iar timp de jumătate de oră totul a fost făcut scrum. În momentul tragediei, acasă se afla mama și cei trei copii. Ecaterina Ghizdari își amintește cu groază acea zi fatidică.



”Am venit în bucătărie să aprind lumina și s-a stins toată casa. Am luat copiii așa cum erau, căci am văzut că miroase a fum. I-am dus la o vecină la magazin și când m-am întors să i-au documentele, am deschis ușa și deja para era lângă ușă. Nu am putut salva nimic”, a spus mama, Ecaterina Ghizdari.



Capul familiei, Vitalie Ghizdari, se afla la muncă peste hotare. Bărbatul a venit acasă duminică și spune că nu s-a așteptat ca soarta să fie atât de dură cu ei. După sărbători, acesta merge iarăși în străinătate, pentru a aduna bani ca să cumpere o nouă locuinţă.



”M-am speriat. Nu știam ce să fac. Am început a tremura. Cel mai tare mă gândeam la soție și la copii. Mulțumesc că măcar ei au ieșit vii și nu au pățit nimic. Nu m-am așteptat la așa ceva”, a spus tatăl, Vitalie Ghizdari.



Cu trei copii de mână și însărcinată cu al patrulea, Ecaterina Ghizdari spune că nu știe ce să facă mai departe.



”Poate o să găsim undeva, o căsuță pe iarnă. Mâine, poimâine vine omătul, cu trei copii și eu la sfârșitul lunii trebuie să nasc. Să avem și noi undeva o căsuță. - Nici haine pentru copii, nu aveți nimic? - Nimic. Ce ne-a mai dat acuma lumea și i-am îmbrăcat. Așa, nu avem nimic”, a menţionat Ecaterina.



Acum, soţii şi cei trei copii care au între trei şi şase ani și-au găsit adăpost la nașii de cununie din satul vecin, care le-au oferit o cameră mică.



”Eu aici cu fetița cea mică mă culc și cu soțul, dar pe saltea doarme băiatul cu fata mai mare. Aici facem mâncare, aici focul. Ce să facem? În altă parte nu avem unde ne duce. Să nu fost ei, Dumnezeu știe unde avea să fim”, a adăugat femeia.



”Îmi e frate și fin, alt ajutor nu au de unde. Până când i-am luat aici la mine. Cât as putem, o să-i ajutăm, căci ce o să-i lăsăm pe drumuri. Mai grămădiți, dar vom trece și peste asta”, a spus nașul de cununie, Tudor Ghizdari.



Autoritățile locale spun că abia după Revelion vor putea găsi o soluție.



”Soldul pe 2019 a fost epuizat. Începând cu 1 ianuarie, fondul primăriei o să fie nu mai puțin de zece mii. Eu cred că nu va fi nimeni împotrivă, cel puțin măcar 50 procente din sold. O să fie decizia consiliului pentru toată suma, o să aprobăm toată suma”, a comunicat primarul din satul Chirileni, Ungheni, Iurie Stoica.

Oamenii care vor să-i ajute pot contribui cu orice: haine, bani și jucării. Membrii familiei pot fi găsiţi la numărul de telefon 068314496

loading...