Pe drumuri cu NOUĂ copii. O familie din Drochia a rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa le-a fost mistuită de flăcări

Focul a izbucnit în camera soților și s-a extins rapid. Flăcările au mistuit totul în jur. Cea care a văzut prima că le arde casa a fost fetița de 14 ani."Am început a plânge, a tremura. - Ai sunat părinții? - Da. Le-am zis să vină mai repede acasă apoi nu am mai putut vorbi"."Noi eram la biserică și m-a sunat fetița. Plângea tare la telefon, că veniți urgent acasă. M-am speriat Când am venit am văzut flăcările. Totul a ars, absolut totul. Nu a rămas nimic", a spus locuitorul orașului Drochia, Andrei Bejenaru.Disperat și cu lacrimi în ochi, proprietarul casei, spune că a muncit mai bine de zece ani pentru a le asigura un loc de trai copiilor săi, însă totul s-a ruinat într-o clipă. Mai mult, în cîteva luni, se va naște al 10-lea copil, pe care părinții se tem că nu o aibă unde să-l aducă."Ne-am pierdut 16 ani din viață. Muncim și tot adunăm ca să fie mai frumos, mai bine pentru copii și în 10 - 15 minute a ars tot. Nu am putut să salvez nimic."Acum familia are nevoie să-şi refacă casa, dar şi de alimente şi îmbrăcăminte."- V-a ars tot ce ați agonisit? - Tot. - În ce ați rămas? - În astea. Altele nu am. Chiar să mă duc undeva la magazin nu am în ce. Trebuie în așa hal"."Pe patul ăsta eu dormeam. Cu sora, cu fratele. A ars. Patul, lumina, pereții, cartea"."Le-am oferit saltele. Adunăm fonduri. Am apelat pe rețelele de socializare. O să fiu aici până la urmă până când o să restabilim ca familia aceasta să aibă unde să se adăposti până la iarnă", a spus voluntarul, Roman Donos."Sunt foarte multe grupuri pe facebook din orașul Drochia care au făcut reposturi, anunțuri că familia Bejenari au nevoie de resurse financiare, alimentare, haine și tot ce este posibil", a spus voluntarul, Veniamin Ivanov.Acum membrii familiei trăiesc separat la diferite rude. Ei speră să-și repare cât mai curând casa ca să se reunească. Pentru reparaţia locuinței familia are nevoie de peste 10 mii de euro. Cei care vor să ajute familia Bejenaru pot apela la numărul de telefon 0673 73 413 sau pot dona în contul bancar afişat pe ecran.