Pe ce cheltuie cei mai mulți bani din salariu Maia Sandu

Preşedintele Maia Sandu cheltuie cei mai mulţi bani din salariu pentru ţinute şi mâncare. Şeful statului a recunoscut asta într-un interviu pentru portalul esp.md. În iulie, preşedintele a încasat aproape 17 000 de lei. Responsabilităţile pe care le are şi criza în care suntem nu-i mai permit să-şi planifice călătorii, a precizat Maia Sandu.

"- În iulie am încasat 16 800 de lei, după impozitare. Adică, am primit 16 800 de lei. - Pe ce cheltuiţi banii? - Diferit. Pot să cumpăr haine. Acum trebuie să-mi reînnoiesc garderoba mai mult ca înainte, pentru că am diferite întâlniri. Bineînţeles, pentru a mă alimenta. Acum nu mai planific vacanţe, pentru că nu mai reuşesc şi nici nu am timp pentru asta şi încă în perioadă de criză", a spus Maia Sandu.

Potrivit declaraţiei de avere, în 2021, şeful statului a încasat un salariu de 226 877 de lei şi aproape 5 000 de lei din diurne. Maia Sandu a indicat că mai are într-un cont aproape 2 400 de dolari, iar în celălalt în jur 19 mii de lei, adică deja şi-a cheltuit o mare parte din economii. În 2021, preşedintele nu a investit în bunuri imobile sau mobile. Şeful statului declară că deţine acelaşi apartament de 74 de metri pătraţi, pe care l-a menţionat şi în declaraţia depusă pentru 2020, cumpărat în 2003 cu 440 de mii de lei şi o maşină de teren, procurată în 2014 cu 170 de mii de lei.