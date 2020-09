"Pe aici trec întotdeauna maşini de ambulanţă." Străzi din capitală care arată ca după bombardament

Drumurile secundare şi cele din interiorul curţilor de bloc din Capitală au fost ignorate de aproape toate administraţiile Chişinăului. Unele străzi n-au văzut asfalt nou de când au fost construite, iar altele, chiar dacă au mai fost cârpite de-a lungul timpului pe ici, pe colo, oricum arată ca după război. Un exemplu este drumul care trece pe lângă substaţia de Asistenţă Medicală Urgentă Botanica, care e plin de cratere. Ambulanţele trec pe acolo de zeci de ori pe zi, la fel ca şi oamenii care locuiesc prin preajmă.Şoferii ne-au spus că au făcut demersuri oficiale la autorităţi pentru ca drumul să fie reparat, dar nu au primit încă un răspuns."Eu locuiesc în zonă. L-aş ruga pe domnul primar să atragă multă atenţie la ce se întâmplă aici. Drumurile sunt foarte rele, de multe ori oamenii rămân cu roţile deteriorate.""În aşa locuri publice nu e de dorit să se întâmple asta. Sunt mulţi oameni în etate şi nu cred că teritoriul este chiar atât de mare. Se poate de făcut. ""Vedeţi ce se face aici, mai ales că pe aici trec întotdeauna maşini de ambulanţă. Cred că bolnavului care este adus aici îi trece dorul de tot. Trebuie de reparat.""Acum două sau trei luni, cooperativa noastră a făcut un demers către Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie. Ei sunt datori într-o lună să ne ofere un răspuns, dar până în ziua de astăzi nu am primit nimic. Eu am dat şi fotografii, tot acest drum până la grădiniţă, acolo sunt gropi de 20 de centimetri. Să vă uitaţi cum merg ambulanţele, iaca aşa merg (arată cum se clatină). Asta e normal?""Mergem în încălţăminte sport, să nu fie cu toc, pentru că riscăm să ne scrântim picioarele. De câte ori am cerut şi am vorbit despre asta şi nimic. Lângă curtea mea nici nu poţi trece. După ploaie, gropile nici nu se mai văd. "Solicitat de Publika TV, pretorul sectorului Botanica, Boris Prepeliţă, a dat asigurări că, până la sfârşitul anului, acest drum, precum şi alte artere secundare din sector, vor fi reparate. Potrivit lui, după rectificarea bugetului, pretura va mai prim un milion de lei, bani care vor fi repartizaţi pentru aceste lucrări.Aceeași problemă o avem și la Buiucani. Strada Vasile Coroban arată ca după bombardament."Eu acum aduc pietriş de pe la gunoişti şi încerc să acopăr gropile. Trec maşinile, şi pietrişul alunecă la vale. Dar ce treabă am eu cu asta, oare nu am eu de lucru în ograda mea?"Pretorul sectorului, Vadim Brînzaniuc, ne-a spus că strada este inclusă în programul de reparaţii pentru acest an. Bugetul pentrul anul 2020 al Capitalei prevede 121 de milioane de lei pentru reparaţia şi întreţinerea străzilor.