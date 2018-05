PDM: Unii actori politici erau atât de satisfăcuţi de rezultat încât au uitat că au comis încălcări la alegeri

Unii actori politici, implicaţi în alegerile locale noi din Capitală, erau atât de satisfăcuţi de rezultat, încât au şi uitat că au admis încălcări şi chiar au participat la comiterea acelor încălcări. Este observaţia făcută de Vladimir Cebotari, în cadrul briefingului de presă organizat săptămânal de PDM.

"Am observat un şir foarte mare de încălcări care au fost produse. Nu toate, din păcate, au fost contabilizate. Sau unele care au fost contabilizate şi declarate, unii actori politici în următoarea etapă, când au fost satisfăcuţi de rezultatul alegerilor, au şi uitat că aceste încălcări au fost admise sau au şi uitat că au participat la comiterea acelor încălcări.

Credem că CEC are la ce să se gândească, are ce să analizeze şi are cu ce să iasă în faţa cetăţenilor să comunice cum nu vor admite asftel de încălcări pentru viitor", a spus Vladimir Cebotari.

Totodată, Cebotari a menţionat că PDM nu va comunica public opţiunea partidului privind turul II din Capitală. Totuşi, vicepreşedintele democrat speră că în turul II cetăţenii să se mobilizeze şi să participe activ la vot,

"În ceea ce priveşte turul II al alegerilor din Capitală. Acesta a fost discutat astăzi în cadrul partidului. Doar că de această dată, nu vom comunica public opţiunea PDM. Pentru că nu dorim ca alţii să comunice în numele nostru şi într-o manieră schimonosită aşa cum se întâmplă cel mai des sau întotdeauna şi nu vrem ca membrii noştri de partid să înţeleagă acest mesaj greşit. De această dată, comunicarea cu membrii noştri de partid se va face direct, prin intermediul organizaţiilor teritoriale şi acest lucru va fi început chiar din această săptămână.

Noi nu am avut favoriţi nici la Bălţi şi nici la Chişinău şi nu avem favoriţi în turul II la Chişinău. Sperăm totuşi că turul II va demonstra o mobilizare mai ridicată a cetăţenilor, iar mobilizarea este importantă pentru a nu crea obişnuinţă cetăţenilor pentru a nu se prezenta la vot atunci când este important. Nu este important pentru cine îşi dă alegerea, cât este important să facă această alegere. În caz contrar, ne temem să riscăm să avem un primar care nu îndeplineşte o legimitate necesară pentru a îndeplini până la capăt mandatul pe care îl va avea", a spus Vladimir Cebotari, vicepreşedintele PDM.

"Am vrea asă rugăm toţi actorii politici să tragă toate învăţămintele necesare din aceste alegeri. Să se concentreze asupra problemelor care sunt în municipiul Chişinău şi nu pe aspectele politice. Deoarece cetăţenii noştri sunt interesaţi cum este reparat un drum, cum este rezolvată o problemă, ce aer respiră în Capitală, care este situaţia socială, şi mai puţin este interesat de interese şi speculaţii politice. Noi alegem o persoană care va conduce municipiul Chişinău şi nu o persoană care va folosi municipiul Chişinău pentru tribune sau bătălii politice. Nu cred că locuitorii municipiului Chişinău sunt în căutarea unei persoane care în toamnă imediat să-i trădeze pentru un alt fotoliu, probabil mai confortabil", a menţionat vicepreşedintele PDM, Vladimir Cebotari, în cadrul briefingului de presă.