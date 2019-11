PDM susţine Guvernul Chicu: Are profesionişti şi un palmares de succese

PDM va susţine Guvernul Chicu. Anunţul a fost făcut, în plen, de preşedintele democraţilor Pavel Filip.

"Blocul ACUM a refuzat orice dialog cu PDM. Acest pedestal de orgoliu de pe care nu vor să coboare s-ar putea transforma în piatră de funerarii. Guvernul propus are profesionişti şi un palmares de succese în spate. Am avut o discuţie cu domnul Chicu şi am fost asiguraţi că noul Guvern va continua parcursul european. Vom urmări respecatrea prevederilor cu Ucraina, România şi mă bucur că în cadrul discuţiilor au anunţat că proiectele sociale ale PDM vor fi reluate, pensionarii vor primi alocaţii de 600 de lei, mămicile vor primi cutiile, proiectul "Prima Casă" va reveni la capacitate maximă. După ce blocul ACUM a capitulat atât de rapid, vom vota acest Guvern, e riscant, dar necesar. Vom vota Guvernul și timpul va arăta dacă am făcut alegerea corectă", a declarat Filip de la tribuna Parlamentului.