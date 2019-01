PDM s-a lansat oficial în campania electorală. Vlad Plahotniuc: Pentru noi vorbesc faptele, nu vorbele

Astăzi Partidul Democrat din Moldova s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie cu sloganul: Fapte, nu vorbe! De această campanie va depinde dacă în ţara noastră se va păstra ordinea, stabilitatea politică, va continua creşterea economică sau va aluneca iar în haos, dezmăţ şi sărăcie. Declaraţia a fost fost făcută de Vlad Plahotniuc, președintele PDM.

"Stimați colegi, vă salut la evenimentul lansării electorale. Mă bucur că în frigul acesta să vă văd încrezuți și dornici să obținem o victorie hotărâtoare la alegerile care ne așteaptă în februarie 2019. Noi astăzi pornim într-o campanie electorală foarte importantă pentru noi, o campanie pentru țară, pentru că de această campanie va depinde dacă Moldova își va păstra în continuare, ordinea, stabilitatea, politică în țară ori va cădea în monarhie, în dizmăț și sărăcie. De aceea noi suntem datornici, astăzi, să spunem oamenilor real cum stau lucrurile în țară și ce am făcut. Să facem apel la inima lor, dar și la rațiune, și să le arate care este diferența între concurenții electorali și echipa Partidului Democrat. Cetățenii de astăzi sunt capabili să analizeze deja ce s-a facut în acești trei ani de guvernare a PDM și ce poate pierde țara dacă vin alții la guvernare. Ce poate obține Republica Moldova dacă păstrăm stabilitataea politică, nu dacă, dar sigur votând Partidul Democrat din Moldova.

Este foarte impotant să discutăm cu oamenii, să explicăm și să le aducem argumentele noastre, toate care vor arăta pentru cine trebuie să voteze dacă își doresc o viață mai bună. Noi intrăm în această campanie electorală cu fruntea sus, cu convingerea că pentru noi vorbesc faptele nu vorbele. Împrreună cu echipa Partidului Democrat din Moldova, împreună cu Guvernul, cu consilierii, administrația locală, primarii, toți oamenii din echipă am obținut rezultate concrete chiar dacă în anul 2016 erau foarte puțini, sau puțini din cei care credeau în succesul nostru. Partidul Democrat din Moldova în trei ani de guvernare au reușit să facă atât cât nu au reușit să facă guvernările precedente.

Am reușit să facem drumuri noi în toată țara, am crescut pensiile, am majurat salariile, am oferit ajutoare și compensații pentru nevoiași. Am construit drumuri, am lansat programe, am lansat programul Prima Casă, am făcut multe multe lucruri bune pe care le vom continua și în 2019 și în anii următori pentru că PDM ca rămâne la guvernare.

Planurile noastre sunt mbițioase pentru că noi vrem să construim drumuri, mult mai multe drumuri decât am construit până acum, să majorăm mult mai mult pensiile și salariile, să sprijinim familiile, să deschidem noi locuri de muncă cu salarii decente. În programul nostru electoral noi am inclus majoritatea problemelor solicitate de cetățeni la întâlnirile noastre. De aceea cu siguranță putem spune că programul nostru de guvernare este scris de alegători, de cetățenii noștri pentru că este făcută de ei pentru noi.

Drumul pe care l-am parcurs în acești trei ani este drumul cel bun, iar Partidul Democrat din Moldova are o familie unită și est capabilă de lucruri mari. Noi suntem o echipă care am realizat și am muncit împreună cu domnul prim-ministru, Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu și ministri, deputați primari și totul am făcut pentru oameni. Toate au făcut echipa Partidului Democrat din Moldova. Cine alții ar putea să facă decât noi și astăzi suntem dornici să continuăm munca pentru Moldova.

Toți trebuie să înțeleagă că Moldova nu mai poate să își permită să mai treacă din nou prin diferite experimente și să se piardă din nou în sărăcie.

Priviți ce se face pe dreapta sau pe stânga, politică, opoziția nu are program de guvernare și deja își deplânge, iar cetățenii trebuie să înțeleagă acest comportament, pentru că nu cu bocite se guvernează și se face succese în țară, și cu disciplină și acțiuni concrete.

Iată de ce după alegerile din 24 februarie, trebuie și își va continua mandatul de guvernare, iar țara trebuie să își continuie guvernarea și dezvoltarea, iar țara trebuie să își continuie eficient și stabil dezvoltare. Noi avem încredere în forțele noastre proprii și vrem alegeri cât mai libere și cât mai corecte. Fac încă odată un apel la toți candidații incluși în cursa electorală indirferent de partidul în care fac ei parte să se abțină de la falsuri, provocări și manipulări. Să manifeste respect față de toți concurenții electorali și să îi lase pe alegători să decidă liberi și să își exercite dreptul la vot democratic.

Dragi prieteni, în această campanie trebuie să explicăm oamenilor că Partidul Democrat este singurul partid care poate menține ordinea în țară și progresul economic pe care îl înregistrează astăzi Republica Moldova. Anii mai grei au trecut, am trecut prin reforme numeroase, reforme grele pentru noi și pentru oameni, de aceea anii mai buni deja vin în anul 2019 și în anii următori. Cetățenii așteapră să continuăm faptele bune, deci haideți să fim pe măsura așteptărilor oamenilor, să câștigăm convingător, deschis, transparent și corect aceste alegeri și să purcedem apoi la muncă și la noi rezultate. Eu am încredere în echipa Partidului Democrat din Moldova și sunt sigur în victoria PDM. Victorie!", a declarat Vlad Plahotniuc, președintele PDM.

PUBLIKA.MD amintește că de astăzi a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Aceasta va dura până în ziua alegerilor. Scrutinul se desfăşoară în baza sistemului mixt de vot. Astfel, 50 de deputați vor fi votați pe liste de partid, iar 51 vor fi aleși în circumscripții uninominale într-un singur tur.