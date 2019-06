PDM s-a angajat să depună toate eforturile ca cetățenii să nu resimtă niciun impact negativ în urma organizării alegerilor parlamentare anticipate

Consiliul Politic Național al PDM a discutat contextul politic și situația creată în țară urmare a refuzului Blocului electoral ACUM și a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova de a crea a alianță parlamentară viabilă și un Guvern funcțional.

În acest context, Partidul Democrat din Moldova s-a angajat să depună toate eforturile ca cetățenii să nu resimtă niciun impact negativ în urma organizării alegerilor parlamentare anticipate. Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele PDM Andrian Candu după ședința Consiliului Politic Național.

Andrian Candu a amintit că, imediat după alegerile din 24 februarie, Partidul Democrat și-a arătat disponibilitatea de a discuta cu alte partide despre formarea majorității parlamentare și a unei guvernări responsabile. ”Noi niciodată nu am discutat despre funcții, mai mult ca atât am propus colegilor de la ACUM funcția de prim-ministru și asumarea guvernării. Cu regret, ei nu au venit nici să discute cu noi. În aceste 3 luni, niciodată nu am auzit ca ei să discute despre nevoile și problemele oamenilor, despre soluții ca în acest stat fiecare cetățean să fie fericit și să dorească să trăiască. Au pus interesele personale și de partid mai presus decât interesele cetățenilor. Și-au încălcat angajamentele și promisiunile făcute în alegeri și înainte”, a declarat Candu.

De asemenea, Andrian Candu s-a referit la modalitatea de finanțare a viitoarelor alegeri. ”În buget nu erau prevăzuți bani pentru anticipate. Vom căuta soluții legale și economice ca costurile să fie suportate de către partidele politice. Nu cetățenii și nu țara trebuie să sufere în urma iresponsabilității celor care s-au jucat cu țara în aceste 3 luni”, a punctat vicepreședintele PDM.

Prim-ministrul Pavel Filip, a dat asigurări, la rândul său, că Guvernul este funcțional și va activa în continuare în beneficiul oamenilor, astfel încât cetățenii să nu resimtă efectele crizei politice.

De asemenea, Pavel Filip a reiterat că în bugetul de stat sunt suficienți bani pentru a acoperi în măsură deplină toate cheltuielile bugetare. ”Bani în buget sunt suficienți ca să fie achitate la timp salariile așa cum au fost majorate, pensiile vor fi plătite la timp și în valorile care au fost indexate, programele naționale precum Drumuri bune vor continua, la fel ca și Prima casă. Am discutat că poate vom mai veni și cu alte proiecte sociale în această perioadă. Nimeni nu va simți efecte economice provocate de această criză politică, cauzată de iresponsabilitatea politicienilor de la PSRM și ACUM”, a dat asigurări Prim-ministrul Pavel Filip, care a mai punctat că, de luni, cetățenii vor resimți mult mai intens lucrul Guvernului.