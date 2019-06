PDM: Nu oamenii vor plăti pentru alegerile anticipate, ci partidele care se fac vinovate (VIDEO)

Cu această declaraţie a ieşit Andrian Candu, vicepreşedintele PDM, după Consiliul Politic Național al Partidului Democrat.

Cu regret în 3 luni nu s-a reuşit formarea unui guvern, vreau să reiterez că, după alegeri, PDM şi-a arătat disponibilitatea de a discuta formarea unei majorităţi parlamentare cu ACUM. Noi nu am pus în discuţii funcţii. Cu regret am văzut în 3 luni că discuţiile între PSRM şi ACUM s-au axat pe funcţii, niciodată nu am auzit în aceste 3 luni să se discute despre nevoile oamenilor şi ca Republica Moldova să devină stat în care oamenii sunt fericiţi să trăiască. Au pus mai presus interesul politicienilor, decât cel al oamenilor. Au încălcat şi propriile angajamente făcute înainte de alegeri.", a mai spus Andrian Candu.