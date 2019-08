PDM: Moldova, acum ești mai (in)dependentă (FOTO)

Nu putem sărbători cu adevărat Independența țării. Republica Moldova este independentă doar formal, doar în discursurile triumfale ale guvernării, în timp ce realitatea e diametral opusă. Este mesajul transmis de Partidul Democrat din Moldova.

Totodată, PDM scris că "nu cedează! Vom lupta pentru a readuce Moldova pe drumul cel bun, pentru ca statul să fie cu adevărat independent, iar cetățenii să trăiască bine aici, acasă!"

"Moldova, acum ești mai (in)dependentă!

Constatăm cu regret că, astăzi, 27 august 2019, nu putem sărbători cu adevărat Independența țării. Republica Moldova este independentă doar formal, doar în discursurile triumfale ale guvernării, în timp ce realitatea e diametral opusă. De facto, prin formarea alianței hibride ACUM-PSRM s-a demonstrat că țara noastră este dependentă de influențele și interesele străine.

Partidele aflate astăzi la guvernare acționează doar la indicația administratorilor (stăpânilor) politici din afară, iar decizia liderilor pro-europeni și pro-ruși de a bate palma pentru o coaliție de tip struțo-cămilă a fost în detrimentul intereselor de stat.

După 28 de ani, Republica Moldova revine sub jugul Rusiei cu aprobarea tacită a așa-zișilor pro-occidentali din PAS și PPDA. Militarii ruși de rang înalt sunt primiți cu pâine și sare, serviciile secrete rusești au pătruns în toate instituțiile de stat, iar structurile de forță și apărare le sunt oferite acestora pe tavă. La un alt rezultat nici nu ne puteam aștepta de la Alianța PSRM-ACUM.

Prin comparație cu debandada politică din ultimele două luni, tot mai multă lume se convinge de consecvența și corectitudinea Partidului Democrat, de faptul că noi am fost singurul partid de guvernare care a muncit pentru consolidarea independenței țării noastre, singurul partid care a știut să guverneze eficient și cu demnitate, pentru Moldova, pentru oameni.

Am dorit ca, în orice relație cu străinii, țara noastră să fie partener și nu subordonat, iar atunci când situația politică a cerut:

• i-am trimis acasă pe rușii care ne-au umilit cetățenii,

• am cerut de la tribuna ONU retragerea forțelor armate rusești din regiunea transnistreană,

• am avansat proiectele de infrastructură energetică, menite să ofere independență Republicii Moldova de gazele rusești și să asigure surse suplimentare de alimentare cu energie electrică a țării,

• am interzis propaganda rusească la televiziuni și multe altele.

Vrem să știți: Partidul Democrat nu cedează! Vom lupta pentru a readuce Moldova pe drumul cel bun, pentru ca statul să fie cu adevărat independent, iar cetățenii să trăiască bine aici, acasă!

Știm că în această luptă pentru Moldova mulți cetățeni ne vor susține, or, cu fiecare lună ce trece susținători devin tot mai mulți", este mesajul transmis de PDM pe Facebook.