PDM, mai aproape de oameni. Locuitorii din Micleușeni și Dolna vor să fie continuate proiectele începute

Crearea unei agenţii naţionale de salubrizare, continuarea modernizării infrastructurii şi atragerea investiţiilor în scopul impulsionării economiei localităţilor pentru a crea noi locuri de muncă.

Sunt câteva dintre priorităţile trasate de sătenii din Micleuşeni şi Dolna, din raionul Străşeni şi cei din Cioreşti, raionul Nisporeni, împreună cu Vlad Plahotniuc, candidatul Partidului Democrat pe circumscripţia cu numărul 17.

În urma discuţiilor, oamenii s-au arătat convinşi că liderul democrat şi echipa sa pot duce la bun sfârşit proiectele bune începute în regiune.



O ţară puternică are la bază sate dezvoltate. Iată de ce, Vlad Plahotniuc vrea să mişte carul din loc şi să îmbunătăţească situaţia din localităţile din Moldova.

Satul Micleuşeni este unul dintre locurile unde se pregătesc proiecte importante.



"Noi ne-am propus ca aici, în zona asta, în circumscripție asta Nisporeni, Străşeni să venim să facem investiţii şi locuri de muncă, că o să fie textile, că o să fie cablaje. Nimeni nu poate combate combate faptul că noi dacă promitem, noi facem", a spus candidatul PDM, Vlad Plahotniuc.



Salubrizarea localităţilor este o altă prioritate care se află în vizorul candidatului democrat.



"Noi am decis să facem o agenţie naţională care îşi va suma, o agenţie de salubritate naţională. Noi ştim problema şi avem planuri şi viziuni cum să o rezolvăm", a spus candidatul PDM, Vlad Plahotniuc.



Vorbele se vor transforma în fapte, s-au arătat convinşi sătenii.



"Avem încredere în el şi o făcut şi o să facă."



"Toţi oamenii mână de la mână o să-l votăm pe domnul Plahotniuc, care e omul cuvântului şi a realizării cuvintelor."



"Avem încredere pentru că se bazează pe fapte nu pe vorbe."



Locuitorii din satul Dolna își doresc modernizarea infrastructurii și valorificarea potențialului turistic a localității.



"Dacă aveţi posibilitate susţineţi-ne, pentru că merităm. Suntem puţini, dar avem şi noi oameni şi avem drepturi."



" În fiecare an o să aducem mai mulţi bani, iar ca candidat de circumscripţie o să am grijă de aceste sate, iar ce vom face o să decidem împreună aici. Pe mine mă bucură că cereţi, voi doar cereţi de la cei care fac", a spus candidatul PDM, Vlad Plahotniuc.



Vlad Plahotniuc a ajuns şi în satul Cioreşti, din raionul Nisporeni. Oamenii i-au mulţumit pentru ajutorul oferit până acum, dar l-au rugat să-i susţină mai mult pe producătorii locali.

Ei îşi doresc un centru de procesare a produselor agricole. Vlad Plahotniuc le-a comunicat că un astfel de centru urmează să fie creat în viitorul apropiat.



"Acum mulţumim, văd că se acordă mult ajutor."



"Eu de această dată voi vota Partidul Democrat şi voi vota pe circumscripție candidatul Partidului Democrat, preşedintele Partidului Democrat, pământeanul nostru, domnul Vlad Plahotniuc", a spus primarul satului Cioreşti, Valeriu Guțu.



Vlad Plahotniuc a avut o singură rugăminte către săteni, să nu uite faptele realizate împreună cu echipa Partidului Democrat şi să-i acorde şansa să arate că-i pasă de raionul său de baştină.



"Noi am venit să facem treabă bună şi noi o facem. Nu au fost în Nisporeni, până în 2016, drumuri asfaltate şi iluminare stradală. Au apărut şi nu doar în Nisporeni, în toate satele", a spus candidatul PDM, Vlad Plahotniuc.



Candidatul PDM, Vlad Plahotniuc este primul în buletinul de vot pe circumscripţia uninominală numărul 17 Nisporeni-Străşeni.