PDM, mai aproape de oameni. Familiile vor beneficia deja din următoarele luni de alocația lunară de 200 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani (FOTO/VIDEO)

Familiile vor beneficia deja din următoarele luni de alocația lunară de 200 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani.

Președintele Parlamentului și vicepreședintele PDM, Andrian Candu, a declarat în timpul vizitei la Florești, unde a ajuns Caravana PDM, că proiectul privind instituirea alocației lunare pentru copii va fi votat în prima lectură de Parlament pe parcursul săptămânii curente.

Totodată, în primă lectură vor fi votate și proiectele privind acordarea ajutorului de 600 lei de Paști pentru pensionari, dar și cel referitor la majorarea indemnizației unice la nașterea copilului până la 10 mii de lei.

De asemenea, peste 150 de mii de familii, care au un venit lunar de până la două mii de lei, vor beneficia de un ajutor mai mare pentru perioada rece a anului, în valoare de 700 de lei.

”Familiile care au trei copii, cum este a mea de exemplu, vor primi 600 de lei până la împlinirea de către ei a vârstei de 18 ani. Pentru noi a fost o provocare să facem ordine în finanțele statului și să găsim bani pentru a majora salariile și suportul acordat copiilor”, a spus Andrian Candu în discuțiile cu angajații Inspectoratului General de Poliție Florești, subliniind că de noile plăți sociale vor putea beneficia inclusiv polițiștii care au copii.

Reprezentanților Inspectoratului de Poliție le-a vorbit și Eugen Nichiforciuc, candidat al Partidului Democrat din Moldova în circumscripția nr. 8 Florești.

”Dacă și guvernările precedente ar fi la fel de responsabile cum este actuala, iar salariile s-ar fi majorat cel puțin cu 10-15% anual, astăzi noi am fi discutat cu totul alte întrebări, care nu se referă la salarii”, a spus Eugeniu Nichiforciuc.

Reprezentanții poliției de asemenea au adresat întrebări celor prezenți. Unul dintre ei l-a întrebat pe candidatul PDM care va fi alegerea lui în cazul în care va fi ales în Parlament pe circumscripție, iar ulterior va avea propunerea să conducă un minister sau să ocupe alt post. În replică, Eugeniu Nichiforciuc a afirmat că, primind votul de încredere din partea locuitorilor din raionul Florești, va rămâne în Parlament pentru a-și onora promisiunile făcute oamenilor de aici.

Următoarea destinație a candidaților PDM a fost Spitalul raional Florești. Andrian Candu și Eugeniu Nichiforciuc, împreună cu colegii, au mers pe jos pe străzile reparate în cadrul programului "Drumuri bune pentru Moldova". Democrații au vrut să verifice personal calitatea lucrărilor.

"Suntem cu toții mulțumiți că avem și câteva drumuri bune. Trăim aici toată viața. Și sper că nu vom fi uitați", a spus un locuitor care s-a oprit să vorbească cu democrații.

”În orașul Florești, personal am mers pe trei străzi reparate în cadrul programului ”Drumuri bune” și nu am văzut nici găuri, nici deteriorări. Drumurile sunt în stare foarte bună, iar oamenii cu care am discutat sunt mulțumiți și au avut doar cuvinte de apreciere”, a spus oamenilor Andrian Candu.

În Spitalul raional, democrații au discutat reformele din domeniul sănătății, precum și majorările salariale.

Medicii spitalului relatat că au simţit efectele reformelor și deja au primit primul salariu majorat cu 20%. Iar asistentele medicale au spus că au beneficiat de o majorare, dar că și-ar dori și ca salariile lor să fie mai mari.

”Astăzi am auzit careva supărări în legătură cu faptul că asistenții medicali au beneficiat de adaos mai mic la salarii decât medicii. Noi când am făcut calculele, desigur am reieșit din finanțele disponibile, dar vă asigur că următoarea majorare va viza în primul rând asistenții medical”, a spus Ruxanda Glavan, candidatul PDM pe circumscripție națională în discuție cu angajații spitalului.

Și candidatul PDM la Floreşti, Eugeniu Nichiforciuc, dă asigurări că după alegeri va continua proiectele sociale, precum și inițiativele în domeniul infrastructurii. ”Probabil cunoașteți că, în 2019 planificăm să extindem programul ”Drumuri bune pentru Moldova”. Deja am selectat în fiecare localitate câte un sector de drum care va fi reparat. La fel, este o prioritate reparația capitală a drumului național R13 Bălți-Florești-Gura Camencii. Reconstrucția acestui drum va începe din primăvară”, a spus Eugen Nichiforciuc.



De asemenea, democrații au vizitat cantina socială, deschisă pe lângă Biserica Sfântului Ierarh Mitrofan. Aceasta fost construită prin grija și cu sprijinul lui Eugeniu Nichiforciuc. În prezent, acolo beneficiază gratuit de prânz cald peste 200 de persoane din Florești.