PDM lansează primul proiect de parteneriat Public-privat. Chișinău Arena - Sala Polivalentă din Chișinău (FOTO/VIDEO)

Partidul Democrat din Moldova lansează primul proiect de parteneriat Public-privat, prin care va atrage investiții pentru construirea unei arene multifuncționale, ultra moderne în Chișinău, care, după cum estimează experții de la Guvern, va fi finalizată într-un an de zile.

"Noi nu am mai avut ocazia să dezvoltăm un proiect de o importanță națională, un proiect de infrastructură. Au fost făcute mai multe studii si analize, am avut și discuții cu mai mulți investitori din lume și am văzut că există interes ca în Moldova să fie dezolvtat un astfel de proiect. Există o creștere economică, iar noi avem nevoie de un astfel de proiect.

Proiectul presupune un pareteneriat privat și public, trebuie de colectat ofertele la nivel internațional. Statul va oferi tot suportul necesar, inclusiv participând la un astfel de proiect, din punct de vedere financiar și legislativ. Am prezentat acest proiect colegilor din partid, vom aveam nevoie de voturi în Parlament.

Noi preconizăm ca acest proiect din momentul lansării să fie realizat într-un an de zile.



Vorbim despre o arenă multi-funcțională, cu o capacitata de 5.000 de locuri, arenă care poate găzdui concerte, conferințe, expoziții, evenimente sportive, antrenamente.

În concepul nostru această arenă va avea locuri adiacente: o piscină olimpică, SPA, Fitness, Club de Tenis. Este multi-funcțională, în câteva momente se pot schimba eveniemntele.



Terenul se află la ieșirea din Chișinău, spre nord, spre Orhei. Toate informațiile vor fi pe site-ul partidului. Vom porni unele propuneri prin hotărâri de guvern, vom iniția legi", a spus președintele parlamentului Andrian Candu.