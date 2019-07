PDM ÎŞI CONSULTĂ MEMBRII: Primele întâlniri au avut loc la Râşcani şi Glodeni

Localnicii din cele două raioane au venit cu mai multe sugestii pentru conducerea PDM , printre care necesitatea reformării structurale a partidului."Trebuie să fie o reformatare foarte serioasă bazată pe încredere reciprocă între conducerea de vârf a partidului şi membrii de rând, organizaţiile de partid teritoriale. Ne dorim ca acele schimbări care au fost preconizate în programul partidului în continuare să fie realizate""Cred că ar fi bine ca, la nivel central, Partidul Democrat să aibă un program de activitate anume cu şcolarizarea diasporei în vederea cunoaşterii realităţii despre activitatea fostului guvern. Cred că ar fi bine de făcut un aşa program de activitate. ""Aş dori ca într-adevăr să fie o curăţenie ideală şi să putem face tot posibilul ca să prospere Moldova. Noi nu suntem indiferenţi de faţă de societate, faţă de oameni.""Într-adevăr dumneavoastră vă implicaţi ca să continuăm ceea ce s-a pornit lucruri bune pentru cetăţenii Republicii Moldova. S-a simţit foarte bine programul care s-a iniţiat, chiar şi aceleaşi drumuri bune. "După întâlnire, Pavel Filip a menţionat că va analiza toate propunerile făcute de colegii din teritoriu. Preşedintele interimar a amintit faptul că Partidul Democrat a ţinut mereu cont de doleanţele oamenilor."Mă bucură faptul că am avut discuţii foarte sincere şi deschise. Dar şi mai tare mă bucură faptul că am văzut foarte mult optimism în ochii colegilor noştri, foarte mult curaj dacă vreţi. Am avut o analiză şi a lucrurilor ce a mers bine şi ce a mers rău până acuma în Partidul Democrat. Vă asigur că de acum înainte va fi şi mai calitativă această consultare a colegilor noştri din teritoriu", a spus preşedintele interimar al PDM , Pavel Filip.Întrevederi cu membrii PDM vor fi desfășurate în toate raioanele țării în contextul conferințelor de pregătire pentru Congresul formațiunii, care va avea loc în 27 iulie. Tot atunci va fi ales noul preşedinte al PDM , asta după ce, recent, toată conducerea formaţiunii şi-a dat demisia.