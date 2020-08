PDM îi cheamă la dialog pe deputații de la PSRM, PAS și Platforma DA. REACȚIILE lui Grosu și a lui Slusari

Partidul Democrat îi cheamă la dialog pe deputații de la PSRM, PAS și Platforma DA să discute despre cele mai grave probleme ale țării: criza provocată de secetă în agricultură, lupta cu pandemia de COVID-19 și asigurarea unor alegeri libere și corecte. Anunțul a fost făcut de președintele PDM, Pavel Filip, în cadrul unui briefing la Parlament. La rândul lor, deputații de la PAS și Platforma DA susțin ideea unui dialog, dar insistă pentru convocarea unei ședințe parlamentare extraordinare. PSRM încă nu a comentat inițiativa.



Liderul democraților a precizat că invitaţia se adresează doar socialiștilor, deputaților PAS și celor de la Platforma DA și exclude posibilitatea unor discuții cu grupul PRO MOLDOVA și cu fracțiunea Partidului ȘOR.



"E important ce viziuni are fiecare partid la aceste subiecte și să ne unim eforturile în acțiuni comune. Acest dialog comun ar fi un semnal de normalitate. Politica nu trebuie să fie despre certuri și interminabile acuzații reciproce, politica trebuie să fie pentru cei care te-au adus la Parlament", a menționat Pavel Filip.



Șeful fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, spune că și PAS a avut o iniţiativă asemănătoare.



"Am chemat și noi, la rândul nostru, să convocăm ședința extraordinară a Parlamentului, să discutăm pe platforma parlamentară, inclusiv, problema secetei și să revină Parlamentul cât mai repede", a precizat Igor Grosu.



Şeful fracțiunii Platformei DA, Alexandru Slusari, spune că seceta este cea mai gravă problemă şi că a convenit deja cu deputații PDM și PAS să se întâlnească marţi la Parlament.



"Noi suntem gata să discutăm subiectul agriculturii cu toți deputați. Prefer să abordăm subiectele după gradul de urgență, acum agricultorii cer convocarea ședinței, rezolvarea problemelor. Noi putem să pierdem ramura în mai multe raioane", a declarat Alexandru Slusari.



Am încercat să obținem o reacție de la mai mulți deputați din PSRM, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon și nici la solicitarea în scris.

Totodată, într-un comunicat de presă, deputații PRO MOLDOVA au criticat faptul că Pavel Filip refuză să discute cu jumătate dintre deputații alături de care a fost ales în Parlament. Potrivit lor, Filip încearcă să pună într-o oală clasa politică, iar prin ieșirea sa publică pe care o califică drept cinică, liderul PDM ar încerca să se desolidarizeze și să-și decline responsabilitatea pentru actul guvernării.