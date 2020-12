PDM, după consultările cu Maia Sandu: "Am avut o discuţie deschisă cu doamna preşedinte"

Preşedintele Maia Sandu a desfăşurat consultări cu deputaţii democraţi, pentru a identifica soluții după demisia Guvernului Chicu.

La întrevederea cu preşedintele Maia Sandu au venit preşedintele Dumitru Diacov şi deputaţii Pavel Filip şi Alexandru Jizdan.

"Am avut o discuţie deschisă cu doamna preşedinte, despre situaţia politică care s-a instalat în Republica Moldova. Am discutat despre posibilitatea alegerilor anticipate parlamentare, aici noi suntem pe acceaşi idee cu doamna preşedinte. Avem nevoie de alegeri parlamentare anticipate, luând în consideraţie toate lucrurile care s-au întâmplat în acest Parlament. Mă refer la trecerea deputaţilor dintr-o formaţiune politică în alta, şi nu o singură dată. În acelaşi timp, am expus care este punctul de vedere a PDM. Noi nu privim alegerile parlamentare anticipate ca un scop în sine. Întrebarea de bază pe care ne punem noi este ce se întâmplă în această perioadă în Republica Moldova, cine gestionează criza pandemică, cine gestionează criza economică, cine pregăteşte ţara pentru alegeri parlamentare libere şi corecte. Răspunsul la aceste întrebări reprezintă prioritatea numărul unu. Propunerea noastră a fost, ca imediat, noi trebuie să avem un plan de criză pe termen scurt, conţinut din trei puncte:

gestionarea crizei pandemice.

gestionarea crizei economice.

pregătirea ţării pentru alegerile parlamentare anticipate.", a declarat deputatul Pavel Filip.

După toate întrevederile, la ora 18:00, preşedintele Maia Sandu va susţine un briefing de presă.

Amintim, că până la această ora, preşedintele Maia Sandu a discutat cu deputaţii socialişti, deputaţii PAS şi deputaţii Platformei DA.