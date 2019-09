PDM despre 100 de zile a Guvernului Sandu: Mirosul schimbării e cam îmbâcsit, iar aerul libertății nu se simte

Preşedintele PDM Pavel Filip spune că actuala guvernare este ca o publicitate la TV, pe care o priveşti, o crezi, iar când ajungi să cumperi produsul, înţelegi că totul a fost o simplă reclamă. Declaraţiile au fost făcute în contextul celor 100 de zile de la investirea Guvernului Sandu.

„Multe promisiuni și puține realizări”, astfel a caracterizat pe scurt președintele Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, cele 100 de zile de guvernare a alianței PSRM-ACUM. Liderul democraților a menționat că politicienii de la putere au început cu stângul, în ziua în care a avut loc așa numita ”învestire” a Guvernului. Deși constituția spune clar:„Candidatul pentru funcția de Prim-ministru va cere, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate”, acest guvern nu a avut un program de guvernare și nu a demonstrat nici până acum că ar avea viziune. Liderul democraților a precizat că ceea ce îngrijorează cel mai mult este că în doar 3 luni actuala guvernare a reușit:

Politizarea la maxim a justiției și instituțiilor publice. Sute de profesioniști au fost alungați pentru a-i înlocui cu membri de partid și cumetri. Partajarea CNA-ului și a Procuraturii, precum și deja celebrul concurs de la Curtea Constituțională. Scumpiri în lanț. Lumina deja s-a scumpit, autoritățile au anunțat că urmează gazul. Se scumpesc produsele alimentare, dar și serviciile de transport. Lumina s-a scumpit cu până la 15% pentru locuitorii din nordul țării, iar pentru cei de la sud și centru – cu 5 procente. Chiar la început de mandat, autoritățile au anunțat și creșterea tarifului la gaz. Nivelul de trai al populației nu a crescut, la fel cum nu au crescut nici veniturile oamenilor. Stoparea proiectelor pentru oameni. În 3 luni actualul guvern nu a reușit să construiască, dar a reușit să distrugă: au tăiat finanțarea pentru Drumuri Bune, pentru Prima Casă și au anulat proiectele Un doctor pentru tine, O nouă viață, 600 de lei pentru pensionari. Guvernul anti-business: Majorări de taxe și impozite. Taxele și impozitele pentru mediul de afaceri cresc continuu, oamenii își închid businessurile și pleacă peste hotare. Deturnarea vectorului european. Astăzi în Republica Moldova prin activitatea actualului Guvern se creează tot mai multa confuzie în ceea ce privește relația cu UE.

„La 100 de zile de guvernare, ne simțim de parcă am cumpărat un produs la care am văzut multă publicitate la TV, iar acum, după perioada de probă, am înțeles că totul era doar reclamă, iar produsul nu funcționează cum trebuie și am vrea să-l returnăm. Ridicările de imunitate și dosarele penale din ultima săptămână nu sunt altceva decât o încercare lamentabilă a actualei guvernări de a-și acoperi eșecul acestor prime 100 de zile. Pentru că nu știu cum să ofere ”pâine”, dau oamenilor doar ”circ” și spectacol”, a declarat liderul democraților.

Președintele PDM a subliniat că În ciuda presiunilor, dosarelor la comandă și șantajului la care sunt supuși membrii formațiunii, Partidul Democrat va vorbi de fiecare dată răspicat despre greșelile guvernării. „Vom fi o forță de opoziție constructivă, singura forță care poate taxa fiecare abatere a acestui Guvern. PDM va proteja în continuare interesele cetățenilor noștri și interesele țării”, a declarat Pavel Filip.